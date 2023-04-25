AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili çarpıcı sözler - Son Dakika
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AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili çarpıcı sözler

25.04.2023 13:39

AK Parti Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, deprem esnasında Ahbap'a çadır sattığı anlaşılan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı hedef aldı. Türkeş, "Ben çok akıllıyım, benim IQ'um çok yüksek, Kızılay'ı ticarethaneye döndürdüm' dersen 'Git kendine ticarethane kur' derler" şeklinde konuştu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ilişkin hem AK Parti içinden hem muhalefetten hem de toplumun önemli bir bölümünden yöneltilen eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş, "'Ben çok akıllıyım benim IQ'um çok yüksek, ben burayı ticarethaneye döndürdüm' dersen 'Git kendine ticarethane kur' derler adama" ifadesini kullandı.

"İLKOKULA GİDERKEN KIZILAY KOLU BAŞKANIYDIM"

Radyo Sputnik Seçim Özel yayınına katılan Türkeş açıklamasına şu şekilde devam etti; "Aklı olan herkes eleştirir. Ben ilkokula giderken Kızılay kolu başkanıydım. Bir zarf verilmişti elime dediler ki 'Sen Kızılay kolu başkanısın, 1 lira 1 lira arkadaşlarından yardım toplayacaksın' dediler. İlkokulda yaptığım ilk ciddi işti. Herkesten bağış toplayarak zarfı götürüp öğretmene teslim ettim. Güzel bir iş yaptım diye kendimle iftihar ettim.

"BU KURUM BİR GÜVEN KALESİYDİ"

Eskiden beri Kızılay konusu gündeme geldiğinde zaman zaman Kızılay'ın stoklarıyla ilgili şaibeler iddialar çıksa dahi bu kurum bir güven kalesiydi. Bunun hiç kimsenin hiçbir şartta yıpratması doğru değildir. Yıpratmaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Bu noktada, 'Ben çok akıllıyım benim IQ'um çok yüksek, ben burayı ticarethaneye döndürdüm' dersen 'Git kendine ticarethane kur' derler adama.

"KIZILAY'IN PARA KAZANMASI GİBİ BİR MESELESİ YOKTUR"

Burası Türkiye'nin bütün dünyada da emsallerinin olduğu Kızılay'ı. Buranın para kazanması gibi bir meselesi yoktur. Buranın toplum kriz halindeyken sıkıntılı anında yardıma koşması gereken yeridir. Battaniyesini gördüğümüzde üstünde 'Türk Kızılayı' yazar ve bu hoşumuza gider. Deprem olduğunda vesaire, insanlara konserve balıktan tutun da bisküviye kadar her şeyi Kızılay verir, bedelsiz dağıtırsınız. 'Ben çok akıllıyım bunu aldım yaptım' dersen 'Git başka yere yap' derler adama."

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SON DAKİKA: AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili çarpıcı sözler - Son Dakika
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