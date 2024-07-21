AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil - Son Dakika
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Politika

AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil

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Türkiye günlerdir köpeklerin uyutulmasını da içeren sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini tartışırken, AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Taslağın üzerinde bir süre daha çalışılması gerektiğine vurgu yapan Türkeş "Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

21.07.2024 14:59
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Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 3maddesi perşembe günü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmiş ve görüşmelerin yarın devam etmesine karar verilmişti.

Türkiye'de günlerdir büyük tartışmalara neden olan yasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, taslağa ilişkin çalışmaların bir süre daha devam etmesini önerdi.

"BANA KIZACAKLAR AMA SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

"Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" diyen Türkeş, Sözcü TV canlı yayınında "Bana kızacaklar ama bunu da söylemek zorundayım. Büyükşehirlerde bir tek pankartı eline alıp sokağa çıkmakla çözülecek bir mesele değil.

"BAŞKA FORMÜLLERİN BULUNMASI LAZIM"

Sesiniz çıksın ama bunu iktidarı hırpalamak adına yapıyor görüntüsünü verdiğinizde konu özünden ayrılıyor. Anadolu'nun her yerinde 100 binlerce başıboş köpeğimiz var. Bunlar kendileri çoğalıyor. Bunlar denetlenemediği içinin büyük rakamlara ulaşıyorlar. Bunların kısa vadede de uzun vadede de sahiplendirmek mümkün değil. Buna başka formüllerin bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

AK Partili Türkeş\'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil

Tuğrul Türkeş, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • orko Şato: adamsin adam adam. 8 22 Yanıtla
  • Ercan Aydın: Doğru söz… ben dahil çok çok kişi var Ak partili. Ve sırf bu yüzden partisindmy vazgeçecek.. öldürmek harici çözüm gerekli.. öldürmek kolay kısa yolu.. oyda ki uzun zamana yayıp daha doğru şekilde çözüm; barınak kapasitesi e kısırlaştırma… 6 5 Yanıtla
    ferhat eser: bir diğer seçenek köpeklerin dişlerini sökmek başka çözüm yok 2 2 Murat Çevre: Kardeşimiz Ferhat Eser çözümü buldu ..Boşuna uğraşmayın .. 1 0
  • Ender Kervancıoğlu: Düşünün ki dünyada insandan daha üstün varlıklar yaşıyor. Bazılarımız onlara yanlış davranışta bulundu diye tüm insanlar toplatılsın, uyutulsun diye karar alıyorlar. Siz evde bekleyen yavrularınıza kavuşmak, onları doyurmak için evinize dönerken boynunuzdan tutup yakalıyorlar, bir aracın içine kitliyorlar, meçhule doğru götürüyorlar. Ne hissedersiniz? 4 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 12 milyon mülteci var. Ülke ortak kullanım alanına döndü. Sokaktaki kedi kadar rahatsız etmiyor sizi. 4 2 Yanıtla
  • Enis Demirağ: Köftenur bir sus babanın rahmetlinin sevgisi hatırı var yoksa ne sözler söyleyeceğim 3 3 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Başka formül ne? Adını koy! Bu millet sizin gibi sadece üretmeye çalışanları eleştirenler yüzünden bir arpa boyu ilerleyemedi!! Hadi bul kardeşim başka formülü, içinde insana çocuğa zarar vermesin millet huzurla yaşasın bizde destekleyelim… boş konuşmayın… 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser: insanlar köpekler yüzünden ölmeyecek artık hepsini gemilerlerle Çine tayvana gönderelim onlar ne yapacaklarını çok iyi bilir 2 3 Yanıtla

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