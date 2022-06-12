AK Partili vekilden muhalefetin göstereceği adayla ilgili bomba iddia: Tanınmayan birini aday gösterecekler - Son Dakika
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AK Partili vekilden muhalefetin göstereceği adayla ilgili bomba iddia: Tanınmayan birini aday gösterecekler

12.06.2022 18:55

Millet İttifakı'nda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ismin aday olacağı belirsizliğini koruyor. İsmini vermek istemeyen AK Partili bir vekil, muhalefetin gündemdeki Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu, Akşener gibi isimleri aday göstermeyeceğini, daha önce hiç ismi duyulmamış birini aday göstereceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını resmen ilan etmesinin ardından kulisler de hareketlendi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adaylığını ya da adayını açıklamaya çağırdı. Erdoğan'ın karşısına muhalefet cephesinden kimin çıkacağı merak ediliyor.

SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLMADAN ADAY AÇIKLAMAYACAKLAR

Kılıçdaroğlu bu sözlere henüz karşılık vermedi ama parti yöneticilerinden "Sandığı getir adayı açıklayalım" yönünde değerlendirmeler geldi. Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa, şimdilik seçim takvimi belli olmadan aday açıklamayı planlamıyor. Bu tutum "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusunun daha uzun süre siyaset kulislerinde sorulmaya devam edeceğini gösteriyor.

LİSTENİN İLK SIRALARINDA 4 İSİM VAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, muhalefet kadar adayı merak eden iktidar cephesinden ise farklı tahminler geliyor. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünürken Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şans verenler de var.

AK PARTİLİ VEKİLDEN SIRA DIŞI İDDİA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hâlâ denklemden çıkmadığını düşünenlerin yanı sıra bir beşinci görüş ise muhalefetin bu 4 isim dışında aday çıkaracağı yönünde. AK Partili bir yönetici, adayın daha önce adı duyulmayan biri olabileceğini belirterek, "Bence No-name bir isim belirleyecekler" iddiasında bulundu.

Kaynak: Gazete Duvar

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekilden muhalefetin göstereceği adayla ilgili bomba iddia: Tanınmayan birini aday gösterecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili vekilden muhalefetin göstereceği adayla ilgili bomba iddia: Tanınmayan birini aday gösterecekler - Son Dakika
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