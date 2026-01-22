AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık - Son Dakika
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık

AK Partili vekilin yaptığı MHP\'li Adan\'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
22.01.2026 08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP\'li Adan\'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifinin maddeleri görüşülürken yoklama tartışması yaşandı. Genel Kurul salonunda bulunmayan bir AK Parti milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin kürsüye yürüdü. Ara sonrası krizle ilgili konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır." ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığını artıran düzenlemenin görüşmeleri öncesinde TBMM Genel Kurulu'nda yoklama tartışması çıktı. CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine oturuma ara verilirken, TBMM Genel Kurulu Celal Adan yaşananlara sert tepki gösterdi.

EMEKLİ MAAŞI GÖRÜŞÜLÜYORDU

TBMM Genel Kurulu, Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık

GENEL KURUL'DA BULUNMAYAN AK PARTİLİ VEKİL ADINA PUSULA VERİLDİ

Emeklilerin aylığında artış sağlayan 7'nci maddenin görüşmelerine geçilmeden önce Genel Kurul'da CHP, yoklama talep etti. Talebinin ardından TBMM Genel Başkanvekili Celal Adan, yoklamayı başlattı. Genel Kurul salonunda bulunmayan bir AK Parti milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Genel Kurul kürsüsüne yürüdü. Bunun üzerine Adan tarafından Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi.

AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık

CELAL ADAN ÇILDIRDI: AHLAKSIZ

Aranın ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Bugün benim yönettiğim burada ciddi saygısızlık yapılmıştır, terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Celal Adan, Parlamento, İYİ Parti, AK Parti, Politika

Son Dakika Politika AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık - Son Dakika

