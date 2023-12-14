 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi

2024 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de mangal partisi yapan AK Partili milletvekillerine bir tepki de Şamil Tayyar'dan geldi. AK Parti Gaziantep eski milletvekili ve önceki dönem MKYK üyesi Tayyar, konuyla ilgili açıklamasında "Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.

AK Partili vekillerin Meclis\'teki mangal partisi Şamil Tayyar\'ı da isyan ettirdi
14.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:17
Abone Ol

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken AK Partili milletvekillerinin Meclis bahçesinde mangal partisi organizasyonu yapması tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasında AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da yer aldı.

"ÖZÜR DİLEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi niyetle yola çıkılsa da istenmeyen sonuçlar doğmuşsa... İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse… Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
YORUMLAR (5)
  • Ethem Çetim : 2000 / 2008 arası sigorta girişliler madur. 1 gün ile 15-17 yıl arası yaşıtlarından sonra emekli olacak(6000-7000 bin sigorta günü olmasına rağmen)... Bize gelince bütce mangala eglenmeye sıra geldimi bütçe diyen yok ??KADEMELİ EMEKLİLİK HAKTIR :( Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: bir küçük özür? özürün küçüğü büyüğü olmaz bu aziz millet herşeyi çok iyi görüyor ve tarihte olduğu gibi üstüne düşeni hep yapmıştır yine yapacak Yanıtla 3 0
  • Yılmaz Seyhan: Emekliye gelince para yok. mangala. Yapmaya para var Yanıtla 14 0
  • tolga karabulut: ben olsam da ben daha fazlasını yaparım halk memnun ben ac kalırım onlar yesın dıyor :) Yanıtla 22 0
  • Kadir Küçük: Tarihte bir ilktir belkide meclis bahçesinde mangal keyfi. Yanıtla 25 1

Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:11 Avustralya'da bir kadın, iki evcil köpeğine tecavüz edip o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement