AK Partili vekillerin Meclis\'teki mangal partisi Şamil Tayyar\'ı da isyan ettirdi

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken AK Partili milletvekillerinin Meclis bahçesinde mangal partisi organizasyonu yapması tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasında AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da yer aldı.

"ÖZÜR DİLEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi niyetle yola çıkılsa da istenmeyen sonuçlar doğmuşsa... İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse… Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;