AK Partili Zorlu: "Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup, parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, "Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup, parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ile TBMM'de bir araya geldi. Toplantıda son birkaç haftadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasına yönelik kara propaganda faaliyetlerini irdeleyeceklerini ifade eden Zorlu, "Parlamentolar, ülkelerimiz arasındaki siyasi kararların milli irade ile taçlandığı dostluk ve işbirliği köprüleridir. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile inşa ettiğimiz dostluk grupları ise sadece parlamenter demokrasinin değil, aynı zamanda diplomasinin ve halkalarımız arasındaki derin bağların da birer taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz depreme hazırlık ve özellikle sivil koruma çalışmaları afetlerle mücadelede büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup, parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır"

Dünyadaki afetlerin yüzde 40'ının Asya'da yaşandığını ve bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yer aldığı coğrafyanın söz konusu kapsamın içerisinde yer aldığını dile getiren Zorlu, "Buna karşı proaktif bir yaklaşımla Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup, parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır. Türk Devletleri Sivil Koruma Başkanlığının acil durum merkezi İstanbul'da açılacak olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere buraya her ülkeden bakanlık temsilcileri atanacaktır. Her ülke afet müdahale ekibini hazır duruma getirecek ve sekiz Türk devletinde herhangi bir afet gerçekleştiğinde saatler içerisinde ortak müdahale gerçekleştirilecektir. Bu önemli bütünleşme projesinin bir sonraki zirveye kadar sonuçlandırılmasını planlıyoruz" dedi.

"Dışişleri Bakanlığımız, ilgili diplomatik temsilciliklerimiz hassasiyetlerimizi kardeş ülkelerimize iletmiştir"

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Güney Kıbrıs'ta elçiliklerini akredite etmeleri hususunun kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yer bulduğunu belirten Zorlu, "Bu kapsamda konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız, ilgili diplomatik temsilciliklerimiz hassasiyetlerimizi kardeş ülkelerimize iletmiş ve gerekli girişimleri yapmıştır. Bir aile meclisi sorumluluğuyla ve her alanda işbirliği temasıyla Türk Devletler Teşkilatını kurumsallaştırırken bu son gelişmeler çerçevesinde de diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2022 yılında anayasal adıyla Türk Devletler Teşkilatına ve ardından TÜRKPA'ya üye olması Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi hedefi açısından bizler için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Aksakallılar Konseyi toplantısı ve hemen ardından yine KKTC'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Devletleri Parlamenterler Meclisi zirvesi bu yaklaşımın buluştuğu bir zemin olacaktır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs başında gerçekleştireceği KKTC ziyareti için hazırlıklarımız sürmektedir. Yine Macaristan'da düzenlenecek devlet başkanları gayriresmi zirvesi de 21-22 Mayıs tarihinde planlanmaktadır" diye konuştu.

" Türkiye'nin bu sahadaki tarihi rolüne saldırarak hedef almak asla kabul edilemez bir durumdur"

Türkiye ve Türk dünyasına yönelik manipülatif paylaşımları dikkatle takip ettiklerinin altını çizen Zorlu, "Farklı meselelerde olduğu gibi burada da birtakım eksiklikleri ortaya koymak ya da eleştiriler getirmek elbette mümkündür. Ancak Türk dünyasına, Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türkiye'nin bu sahadaki tarihi rolüne saldırarak hedef almak asla kabul edilemez bir durumdur. Kısır siyasi çıkar hesaplarıyla birilerinin konumlandığı bu fotoğraf en çok da Türk dünyasıyla husumeti olanları sevindirmektedir. Nitekim gün geçtikçe artan sağduyulu yaklaşımlar da vatandaşlarımızın bu ve benzeri kara propagandaya prim vermeyeceğini bir kez daha göstermektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye, Türk dünyasının kazanımlarının en büyük direnç merkezi ve çimentosudur" dedi.

Toplantı, Zorlu'nun açıklamasının ardından basına kapalı şekilde gerçekleşti. - ANKARA