İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi - Son Dakika
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İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi

09.05.2023 14:25

İzmir'in Buca ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu posterlerinin asılı olduğu bir kıraathane önünde meydana gelen arbedenin ardından, AK Parti ve CHP İzmir İl Başkanları bir araya gelerek açıklama yaptılar. Başkanlar sağ duyusu çağrısı yaptıktan sonra sarılarak poz verdi.

Dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne bir cismin isabet etmesi sonucu AK Partililer ile CHP'liler arasında, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin bulunduğu bir kıraathanede arbede yaşanmıştı.

İL BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Taşlı ve sopalı arbedenin görüntüleri sosyal medyaya yansırken, bugün konuyla ilgili bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

"KARDEŞLİK VE BARIŞ MESAJI VERMEK İSTİYORUZ"

İzmir'den Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı vermek istediklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Dün yaşanan olaylar nedeniyle, biz her iki il başkanı da nereden gelirse gelsin, hangi sebeple, bahane ile üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır ancak herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçim sürecini bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

"KİMSENİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Aslanoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bilal Saygılı ise, "Dün Şenol Başkan beni aradı ve davet etti. Kendisi ile her zaman telefonla görüşerek birçok konuyu ele alıyoruz. Biz iki partinin il başkanı olarak İzmir'de birlik ve beraberliğin gerektirdiği unsurları savunan, kimsenin üzülmesini istemeyen il başkanlarıyız. Partililerimizin de duruşunun bu olacağına inancımız tamdır. Güzel İzmir'e yakışır şekilde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir olumsuz eylemi kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. İzmir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır" sözlerine yer verdi.

SARILDILAR

Art arda yapılan açıklamaların ardından her iki partinin il başkanları, açıklamanın ardından birbirlerine sarılarak poz verdiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Doğan Kaya: Seviyorum İzmir'i Türkiyenin Medeniyet şehiri helal olsun size başkanlar örnek davranış Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi - Son Dakika
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