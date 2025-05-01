Akar: En Büyük Savunma ve Güvenlik Herkesin Tok ve Rahat Olmasıdır

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "En büyük savunma ve güvenlik konusu herkesin tok ve rahat içinde olması"

"Eziklik, korkaklık yok. Çalıştıkça önümüz açık"

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, en büyük savunma ve güvenlik konusunun herkesin tok ve rahat içinde olması olduğunu söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde kentte meydana gelen don olayları ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Toplantının ardından konuşan Akar, "Her ülkenin ve her milletin olmazsa olmazı savunma ve güvenliktir. Savunma ve güvenlik bizim için çok önemlidir. Bu yapılırken diğer taraftan da insanların yemesi, içmesi, rahatı, huzuru ve refahı da çok önemlidir. En büyük savunma ve güvenlik konusu herkesin tok ve rahat içinde olması. Tarım ve ormanla alakalı yapılan çalışmalarda bunu kapsamaktadır. 86 milyon vatandaşımızın refahı için, 86 milyon için gayret gösteriyoruz. Kayseri sanayi, ticaret ve turizm şehri diyoruz ama Kayseri aynı zamanda ciddi bir tarım ve hayvancılık şehri. Zirai ürünlerde Kayseri'nin ilk 10'da olması da bunu açık bir göstergesidir. Bununla yetinmeyeceğiz. Çalışmalarımızı artan bir gayretle yapacağız. Bu devletin ve milletin işidir. Bunu yaptığımız zaman ki insanların mutluluğu bizim en büyük sevincimiz" ifadelerini kullandı.

"Çalıştıkça önümüz açık"

Don olaylarının ardından devletin şefkat göstererek çiftçinin yanında olduğunu kaydeden Akar, "İster savunma ve güvelik olsun, ister ülkemizin refahı olsun, bu konularda ilerlerken çeşitli teröristlerle, düşmanlarla, engeller ve rakiplerle karşılaşıyoruz. Bunlar insanidir. Bir de tabi olan doğal afetler var. Deprem oluyor, elimizden gelmiyor. Salgın oluyor, elimizden gelen bir şey olmuyor. Şimdi de donla karşılaştık. Burada devletimiz dirayetle çalışmak suretiyle bu doğal afetin zararlarını minimize ettiniz. Bu felaket çok daha fazla olabilirdi. Azalması için yapılması gereken ne varsa yapıldı. Burada donla mücadele yöntemlerini yaymak ve çiftçimize tanıtmamız lazım. Devletimiz mali yönden çiftçilerimizi rahatlatmak bakımından yapılması gereken ne varsa gerekli destek sağlandı. Gönül isterdi ki bu don olmasaydı ve üretseydik. Böyle bir felaketle karşılaştık. Devlet, kara gün dostudur. Dolayısıyla bu konuda devletimiz de şefkatini gösterdi ve hem kayıtlı olanlara hem de sigortası olmayanlara gerekli desteği sağladı. Hiç olmazsa zararını hafifletip, yalnız olmadıklarını göstermek suretiyle destek verildi. Binlerce yıllık tarihimiz var, biz büyük bir milletiz. Eziklik, korkaklık yok. Çalıştıkça önümüz açık. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanımızı liderliğinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek suretiyle, layık olduğumuz terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşacağız. Amacımız herkesin güven içerisinde ve refah içerisinde yaşaması. Dileğimiz ve temennimiz bu. Omuz omuza çalışarak bunu başaracağız" diye konuştu.

Akar'a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.