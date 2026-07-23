Akar: Milli menfaat ve şehit hakları birbirini tamamlar - Son Dakika
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Akar: Milli menfaat ve şehit hakları birbirini tamamlar

Akar: Milli menfaat ve şehit hakları birbirini tamamlar
23.07.2026 22:44
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Hulusi Akar, ABD ziyaretinin resmi olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak ile şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendirmenin birbirini tamamlayan görevler olduğunu vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Vaşington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de bizim asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan milli görevlerdir" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, ABD ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde ABD'ne gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret hakkında medyada yapılan doğru olmayan, yanlış haber ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gerçeklerin bilinmesi adına aşağıdaki hususların paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. ABD'ye giden Milli Savunma Komisyonu heyeti aşağıdaki heyetten oluşmaktadır; Hulusi Akar Komisyon Başkanı ve Kayseri Milletvekili, Refik Özen Başkanvekili ve Bursa Milletvekili, Fevzi Berdibek Üye ve Bingöl Milletvekili, Özgür Ceylan Üye ve Çanakkale Milletvekili, Konur Alp Koçak Üye ve Konya Milletvekili" dedi.

ABD'de gerçekleştirilen temasların şahsi bir ziyaret olmadığını ifade eden Akar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nun parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında yürütülen resmi görüşmelerdir. Temsilciler Meclisinde TM İstihbarat Komitesi Başkanı Rıck Crawford, TM Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, TM Silahlı Hizmetler Komisyonu Üyesi Pat Harrigan ve NATO PA Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Mike Turner ile bir araya gelinmiştir. Ayrıca iki ayağı ampute olan TM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Brian Mast ile de görüşülmüştür. Kendisiyle yapılan görüşme tamamen Dış İlişkiler Komitesi Başkanı sıfatıyla diğer kongre yetkilileriyle olduğu gibi ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu isimler başta MMU KAAN'ın motorlarının tedariği olmak üzere ülkemizi ilgilendiren pek çok önemli konuda ABD kongresinde birinci derecede söz sahibi kişilerdir" ifadelerini kullandı.

"Vaşington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak bizim asli görevimizdir"

ABD'de yapılan temaslarda F-35 programı, CAATSA yaptırımları başta olmak üzere Türkiye'nin menfaatlerinin savunulduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Nitekim bu temaslarda ülkemizin güvenliği, savunma sanayii, NATO ile ilişkiler, terörle mücadele, F-35 Programı, CAATSA yaptırımları başta olmak üzere ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatleri kararlılıkla ifade edilmiş ve savunulmuştur. Komisyon üyelerimiz ve Vaşington Büyükelçimiz Sedat Önal ile birlikte yaptığımız bu toplu görüşmeler kişisel değil, resmi mahiyette komite ziyaretleridir. Görüşmelerin tamamı-her kelimesi- resmi olarak tutanak altına alınmıştır. Vaşington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de bizim asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan milli görevlerdir."

"Gazilerimiz arasında ayrım yapılması söz konusu olamaz"

Milli Savunma Komisyonunun şehit aileleri ve gazilerin haklarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade eden Akar, "Nitekim TBMM Milli Savunma Komisyonu, aylardır şehit ailelerimiz ve gazilerimizin haklarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışmayı büyük bir hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Bu kapsamda ilgili kurumlarla gerçekleştirilen 28 ayrı toplantıda, ilgili dernek, sendika ve vakıfların tamamıyla bir araya gelinmiş; çok sayıda şehit yakını ve gazimizin görüş, öneri ve talepleri tek tek dinlenmiş, ilgili kurumlarla birlikte ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Gazilerimiz arasında ayrım yapılması söz konusu olamaz Bütün gazilerimiz, vatan uğruna fedakarlık göstermiş kahramanlarımızdır. Dile getirilen talepler, hukuk devleti ilkesi ve mevcut imkanlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmekte olup, süreç TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından da titizlikle takip edilmektedir" dedi.

"Şehit aileleri ve gazilerimiz, siyaset üstü tutulmalı ve çeşitli polemiklere malzeme yapılmamalıdır"

Şehit ailelerinin ve gazilerin en kıymetli emanet olduğunu belirten Akar, "Onların haklarının korunması, hayat şartlarının iyileştirilmesi ve her zaman yanlarında olunması bizim için sadece kurumsal bir görev değil, vicdani ve milli bir sorumluluktur. Bilemediğimiz şahsi ve siyasi nedenlerle popülist bir anlayışla yapıldığını değerlendirdiğimiz haber ve yorumlar sadece bizleri değil, aynı zamanda kıymetli şehit ailelerini ve kahraman gazilerimizi de rencide etmektedir. Başımızın tacı şehit aileleri ve gazilerimiz, siyaset üstü tutulmalı ve çeşitli polemiklere malzeme yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akar, "Hakikatleri görmek isteyenler; Sözcü ve Sözcünün sözcülüğünü yapanlara, gerçekleri çarpıtan manşetlere, algı operasyonlarına ve dezenformasyona değil, ortaya konulan somut çalışmalara bakmalıdırlar. Asil milletimiz müsterih olsun ki şehitlerimizin aziz hatırasını korumak, gazilerimizin hakkını gözetmek ve Türkiye'nin milli menfaatlerini yeryüzünün her noktasında kararlılıkla savunmak, dün olduğu gibi bugün de en temel sorumluluğumuz ve varlık sebebimiz olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Akar: Milli menfaat ve şehit hakları birbirini tamamlar - Son Dakika

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