Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yaptıkları Hizmetleri Anlattı

Politika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 5 yılda yaptıkları hizmetlerin orda olduğunu belirterek, "Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra takdir vatandaşımızındır. Akdeniz'de yeniden görev alarak yarım kalan işleri tamamlamak için desteklerinizi istiyorum" dedi.

Gültak, mahalle ve esnaf gezileri kapsamında 3 Ocak ve Yenimahalle de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Buluşmada vatandaşların tek tek sorularını da yanıtlayan Başkan Gültak, çocukları da hediyelerle sevindirdi. Beş yılın geride kaldığını, 31 Mart'ta çok kritik bir seçime gireceklerini söyleyen Başkan Gültak; "Barışın, kardeşliğin, huzurun kalmadığı bir Akdeniz vardı. Kimileri mezheplerinden dolayı, kimileri etnik kökenlerinden, kimileri görüşlerinden dolayı ayrıştırılmıştı. Bugün artık öyle değil. Akdeniz'de tamamen huzur, barış ve kardeşlik hakim. Hiç kimse ayrıştırılmıyor. Artık belediye kapısında görevli genç kardeşlerimiz, gelen herkesi kolonya ile karşılıyor. Yani belediye artık vatandaşımızın evi oldu" diye konuştu.

"Huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olacağız"

Görev süresince her vatandaşla bire bir ilgilendiklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Fakat Akdeniz, halen layık olduğu yerde değil. Akdeniz bir kere liman şehri, çok kritik bir ilçe. Burada daha çok yapılacak iş var. Önümüzde seçim var. 31 Mart'ta artık adaylar belli oldu. Karşınıza gelecek kişiler belli. 5 yıldır yaptıklarımız ortada. Takdir artık vatandaşımızındır. Oy kutsaldır, kimsenin oyunu zorla alamazsın. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yaptıklarımızı anlattım. Ben bu yaptıklarımın hepsini bir tarafa koyuyorum. Bunlardan çok daha önemlisinin şu olduğuna inanıyorum. Huzurunuz yoksa bunların hiçbirinin önemi yok. Evinizin önünde arabanız da olsa, asfalt da olsa, işiniz gücünüz de olsa huzurunuz yoksa boş. Hatırlayın bazı mahallelere arabayla giremezdiniz taşlanırdınız. Biber gazından oturamazdınız. Biz şunun sözünü veriyoruz. Bu yaptıklarımızın aynısını yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda huzurunuzun, barışınızın ve kardeşliğinizin teminatı olacağız. Sizler için 5 yıl daha Akdeniz'de yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum. Uygun görürseniz sizinle birlikte bir 5 yıl daha burada başkanlık yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"6 Şubat evlerin ev değil de tabut olduğunu gösterdi"

Başkan Gültak, eskiden imarın kimsenin umurunda olmadığına dikkat çektiği konuşmasında; "Herkeste, 'kaçak ev yap gitsin' havası vardı. 6 Şubat bize acı şekilde öğretti. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Kaçak yapının ne kadar kötü olduğunu gördük. Evlerimizde en değerlilerimizi taşıyoruz. 6 Şubat, evlerin ev değil tabut olduğunu gösterdi. O yüzden kentsel dönüşümü önemsedik, çok daha önce başladık. Akdeniz'in en acil ihtiyaçlarından biri kentsel dönüşüm. Bu şehrin değişmesi lazım. Allah korusun yakın bir ilimizde şiddetli bir deprem olursa biz sıkıntıya gireriz. Direk deprem kuşağında değiliz ama hemen yanımızda Adana var. Orada olacak bir deprem Mersin'de ciddi yıkımlara sebep olur. Tedbir almamız gerekiyor. Şehrin imarını yapma, kentsel dönüşüm yapma, şehirde kaçağa göz yum, sonra 'Allah korusun'. Bu şekilde asla çözüm bulamayız. Akdeniz'de biz şu ana kadar bin konut yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde seçildiğimiz takdirde kentsel dönüşüme devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN