AKPM Raportörü Piero Fassino, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AKPM Raportörü Piero Fassino, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti

AKPM Raportörü Piero Fassino, Saadet Partisi Meclis Grubu\'nu ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve iki devletli bir çözüm vurgulandı.

15.02.2024 12:47  Güncelleme: 13:01
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ile görüştü.

Görüşme öncesinde Fassino, kapalı Maraş bölgesi konusunda AKPM raportörü olarak geldiğini vurguladı.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Maraş bölgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinde olan bir bölge olduğunu ve bütün mülkiyet iddialarının muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakacak oluşumları doğru bulmayacağımızı ve desteklemeyeceğimizi ifade ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendisine müracaat eden herkesin hakkını hukuka uygun bir şekilde cevaplandıracaktır. Dolayısıyla biz iki devletli, iki halkın barış içerisinde yaşayabileceği bir çözüme dair inancımızı vurgulamış olduk."

Kaya, heyetin siyasi partilerin konu hakkındaki görüşlerini dinlemek için geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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