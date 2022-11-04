Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz

04.11.2022 22:48

Akşam saatlerinde "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere" diyerek Londra'dan bir paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 5'li çete diye hitap ettiği iş adamlarını hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakın sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Londra'da bir dizi temasta bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video paylaşıp, ziyaretlerinin detaylarını anlatmıştı. Daha sonra hamburger yerken bir fotoğraf daha paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." diyerek yeni bir paylaşımın sinyalini vermişti.

YENİ BİR VİDEO YAYINLADI

Kılıçdaroğlu, işaret ettiği saat gelince beklenen hamleyi yaptı. CHP lideri "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla yeni bir video yayınladı.

Saat 22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı: Sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki, dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York'daki gökdelenlerde bazen Man Adası'ndaki banka hesaplarında. Aile demişken, bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp paklayıp aklıyorsunuz, sonra çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz ne ala dünya değil mi? Hazinemizin 1 kuruşunu yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

"SEVGİLİ HALKIM BU SEÇİMDE 2 TÜRKİYE VAR ÖNÜNÜZDE"

Bakın sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz; ilki kara para ile 5'li çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımıza ise meth'in, uyuşturucunun kaldığı Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, iklim dostu yatırımları olan gençlerimizi sokaklarımızdan kurtaran, evlerine yerleştiren yepyeni pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye'de baronlara yer yok, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok, olmayacakta zaten.

"4 GÜNDÜR YATIRIMCILARLA KONUŞUYORUM"

Ben bu parlak Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştüm. Bugün toplamda 100 milyar sterlin 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan bir yatırım grubuyla görüşeceğim. Gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi, haydi görüşürüz."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz - Son Dakika


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