Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.
Katıldığı Habertürk kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilişkin de konuştu.
Akşener, "Sinan Oğan'ın kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. Ama o yüzde 5.3'lük seçmenin koştura koştura Erdoğan'a oy vermeye gideceğini düşünmüyorum. Sinan Oğan'ın kararına şaşırdığımı söyleyemem" dedi.
Son Dakika › Politika › Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum: Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum - Son Dakika