Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum: Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum - Son Dakika
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Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum: Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum

22.05.2023 22:27

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine yönelik konuştu. Akşener, "Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. Ama o yüzde 5.3'lük seçmenin koştura koştura Erdoğan'a oy vermeye gideceğini düşünmüyorum." dedi.

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.

OĞAN'IN ERDOĞAN'A DESTEĞİ SORULDU

Katıldığı Habertürk kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilişkin de konuştu.

"SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Akşener, "Sinan Oğan'ın kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. Ama o yüzde 5.3'lük seçmenin koştura koştura Erdoğan'a oy vermeye gideceğini düşünmüyorum. Sinan Oğan'ın kararına şaşırdığımı söyleyemem" dedi.

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Son Dakika Politika Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum: Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum: Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum - Son Dakika
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