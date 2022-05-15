Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı - Son Dakika
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Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı

15.05.2022 14:29

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü MHP ve İYİ Partilileri bir araya getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener düğünde çiftin nikah şahitliğini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Partili Abdülkadir Aksu ile birlikte yaptı. Akşener hem siyasetçilerin hem de düğüne katılanların ilgi odağı oldu. Akşener; Oktay Vural'ın ölen eşi Tuba Vural'ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Eski MHP'li vekil Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Vural'ın düğünü siyasetin önemli figürlerini bir araya getirdi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Çiftin nikah şahitliği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu yaptı. Düğüne ayrıca eski MHP'li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AK Partili Sadık Yakut, CHP'den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı

AKŞENER'DEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Akşener'in tören sırasında yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı. Akşener, Oktay Vural'ın hayatını kaybeden eşi Tuba Vural'ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı

BAHÇELİ KATILMADI

Yaklaşık 1.500 kişilik düğüne Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi.

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Son Dakika Politika Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı - Son Dakika


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