Akşener: Mutabakat metni imzalanmasını doğru bulmadım

Seçim sonrası devam eden tartışmaların odağında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokol var. Konu gündemdeki sıcaklığını korurken gözlerin çevrildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Mutabakat metni imzalanmasını doğru bulmadığını ifade eden Akşener, "Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi.

ÖZDAĞ'IN SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Ümit Özdağ'ın kamuoyuna açıklanan 7 maddelik protokol dışında Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı konusunda anlaştıklarını ve bununla ilgili özel bir protokol yaptıklarını açıklaması, tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

KILIÇDAROĞLU DOĞRULADI: NAMUSUMUZA EMANET

Tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu konuk olduğu televizyon programında "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" ifadelerini kullandı.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" sözlerine yer verdi.