Alan, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, yerel seçimler için "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Zonguldak'ta görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024 seçimleri için başlangıç yaptı. Göreve geldiği günden bu yana 58 ay geçtiğini aktaran Ömer Selim Alan, "Geçen hafta perşembe günü bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhur İttifakı'nı Zonguldak Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildik. 2019'da göreve geldiğimizden bugüne kadar 58 ayı geride bıraktık. Bugün bizim için bir başlangıç. Cumhur İttifakı olarak inşallah 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde tekrar Zonguldak Belediyesi'ni kazanmaya ve hizmetlerimize kaldığımız yerden daha da hızlanarak devam etmeye talibiz. Bu sebeple de Zonguldak'ımızda yaşayan bütün insanlarımız hepsinin oyuna talibiz, gönlüne girmeye talibiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Zonguldak'ımızda ne yaptıysak, aklımızdan geçen ne varsa, vatandaşlarımızın bizden talebi neyse ki biz hep hayallerimizi, yapacağımız işleri vatandaşlarımızın taleplerine göre, şekillendirdik ve hayata geçirmeye çalıştık. Tabii yapamadığımız yerler de olmuştu. Eksik kaldığımız yerler de olmuştur" dedi.

"Ustalık döneminde çok daha fazlasını yapmaya talibiz"

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra ustalık döneminin başlayacağını aktaran Başkan Selim Alan, "31 Mart'tan sonra ustalık döneminde eksik kalan yerleri de acilen onararak yaparak çok daha fazlasını yapmaya talibiz. 30 Ocak tarihinde genel bir aday tanıtım toplantısı olacak. Yerel seçimleri için hazırlıklarımızı yavaş yavaş tempoyu artırarak inşallah 31 Mart'ta sonuçlandırmak istiyoruz. Biz daha önce bunu başardık. Şimdi inşallah daha güçlü bir şekilde başaracağız. Çünkü aile genişledi. Milliyetçi Hareket Partisi olsun ülkücü kardeşlerimiz olsun, ülkü ocağı başkanımız ve genç kardeşlerimiz olsun. Daha geniş bir aileyiz. İki liderin kararı doğrultusunda Zonguldak'ta biliyorsunuz tek adayla bu yola girdik. En az yüzde altmış almak kaydıyla çok güçlü bir şekilde seçim alarak Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden bugüne kadar aldığımız hizmetlerin daha fazlasını isteyeceğiz, talep edeceğiz. Niçin? Zonguldak'ımız için" şeklinde konuştu.

"Seçimin formülü çok basit, iki seçenek var"

Vatandaşların seçimde hizmetlerin devamını veya geriye dönüşü tercih edebileceğini söyleyen Başkan Selim Alan şöyle devam etti:

"Ben şahsım adına olayı şöyle değerlendiriyorum. Aslında seçimin formülü çok basit. İki seçenek var. Hepimiz için, Zonguldak'ımız için, vatandaşlarımız için ya hizmetlerin devamını isteyeceğiz, bunu tercih edeceğiz. ya da eski Zonguldak'a dönüşü tercih edeceğiz. Aslında ayrım bu kadar net. Biz bugüne kadar vatandaşımıza çok güvendik. Hep de vatandaşımıza güvenerek yol yürüdük, hareket vatandaşımıza gene güveniyoruz. Ben hemşerilerime sonuna kadar güveniyorum. Onların da Zonguldak'ımızın hizmet almasını istediğini, bu hizmetlerin yetersiz olduğunu, daha fazlasını hak ettiğimize inandığını zaten birebir görüşmelerimizde olsun, sohbetlerimiz ziyaretlerimizde görüyoruz, hissediyoruz. İnşallah hep birlikte elinizi Zonguldak diye çıktığımız 2019'daki yolculuğu 31 Mart akşamının ipi göğüsleyerek yeni bir sayfa açmak kaydıyla ki gerçekten iki bin on dokuzdan bugüne kadar bitiremediğimiz sıkıntı çektiğimiz süreçler oldu. Pandemi yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Yangınlar, seller, doğal afetler derken ne yazık ki tüm belediye başkanları gibi Zonguldak'ımız da etkilendi. Bizler de etkilendik. Ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Hep il başkanımız, vekillerimiz teşkilatlarımızla beraber başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Zonguldak'ımız olan pozitif bakışı pozitif ayrımcılığıyla beraber yapılamaz, edilemez, yıkılamaz, götürülemez denen hizmetlerin hepsini kararlılıkla geçirdik Zonguldak'ımıza. ve bunun da vatandaşlarımızın nezdindeki mutluluğunu onlara hizmet etmenin mutluluğunu hem vatandaşlarımızın suratından anlıyoruz hem de bizler vatandaşlarımızın artık Zonguldak'ta bir şeyler olabiliyor. Evet bir umut yeşerdi. Gördüğümüz zaman suratlarında bu ifadeyi mutlu oluyoruz. İstikrar ve uyumdan bahsediyoruz. Dediğim gibi çıraklık dönemi biraz yoğun geçti. Yorucu geçti. Daha önce de ifade ettim. 2019'daki Ömer Selim alan yok karşımızda biraz daha tecrübeli şekilde Zonguldak'ın ihtiyaçlarını çok daha iyi analiz etmiş. Belediye meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, teşkilatlarımızla beraber inşallah Zonguldak'ımız hak ettiği, istediği hizmet 2024'ün 1 Nisan'dan itibaren daha hızlı şekilde almaya başlayacak. İnşallah sizlerle beraber de bu iki ayda çok az bir süre, altmış beş, yetmiş gün arası bir süre kaldı. Beraber sahada gezeceğiz. Vatandaşımıza yaptıklarımızı anlatacağız. Allah'ın izniyle ayın yirmisinden sonra da Şubat'ın. Hem vatandaşlarımızdan bize gelen talepler hem bu dönemde yetiştiremediklerimizden harmanlayarak ayağı yere basan yapılabilir. Gökteki yıldızları vaat etmeden dediğim gibi kısa sürede yapılabilecek proje vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için hem meclis üyesi aday tanıtım toplantımızı yapacağız hem de inşallah projelerimizi sizlerle paylaşarak vatandaşlarımızın gönlüne girip oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Zonguldak'ımızda yaşayan herkes kazanacak. AK hemşerilerim de kazanacak. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren hemşerilerim de kazanacak. Cumhuriyet Halk Partili hemşerilerim de kazanacak. İyi Partili olsun, Saadet Partili olsun, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Derken ya da hiç siyasi bir görüşü olmayan apolitik durumda olan bütün vatandaşlarımız yediden yetmişe inşallah Otuz bir Mart akşamı kazanmış olacağız. İpi göğüsleyeceğiz. ve vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak için daha da geniş bir aileyle, daha da hızlı çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diye dua ediyoruz. 2019'daki süreçte de o zamanki aday Şenol Bey de ve Cumhuriyet Halk Partili siyaset yapan yöneticilerimizle, dostlarımızla en ufak bir kırgınlığa mahal vermeden yarıştık. Bizler ebedi dostuz ama siyaset zamanı ezeli rakip oluyoruz. Şimdi de gene aynı süreç var. İnşallah hiçbir parti mensubuyla, hiçbir adayla aynı daha önce olduğu gibi en ufak bir problem, polemik, diyalog yaşamadan ki bunu niye söylüyorum? Altını çiziyorum. Vatandaşımız artık bunları duymak istemiyor. Zonguldak yıllarca bunları konuştu. ve ne yazık ki yıllarımız heba oldu gitti. Vatandaşımız artık sadece ve sadece hizmet istiyor. Bizler de buna talibiz. Demin söylediğim gibi aslında ayrım çok net. ya bu hizmetlerin artarak devamı için, hizmet tarafını seçeceğiz. ya da eski Zonguldak'a hizmetsiz geçen on yıla geri dönmeyi tercih edeceğiz. Biz vatandaşımıza sonuna kadar güveniyoruz. Vatandaşımız sonuna kadar hizmet seçecektir."

"Evlerinden başka yerden seslenemezler"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise "Aslında iki bin on dokuz yılındaki seçimin bir meyvesinden vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Yapılan yapılmış olan sahil düzenlemesindeki güzel nezih bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Aslında bizden önce biliyorsunuz iki bin on dokuzdan önce on yıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetti belediyeyi. Herkes kendi yaptığı hizmetten vatandaşlarımıza seslensin desek evlerinden başka yerde seslenemezler. Çünkü hiçbir şey yapmadılar. Biz bugün yaptığımız yerden sesleniyoruz. Niyetimiz çalışmak. Niyetimiz hizmet etmek. Vaadimiz hizmet. İstikrar ve uyum. Vatandaşımızın gülmesi daha rahat etmesi adına yapacağımız hizmetlerin Zonguldak'ta devam etmesi gerekiyor. Gerçek belediyeciliğin Zonguldak'ta yapılması gerekiyor. Çünkü artık bunca yapılan işten sonra durmak Zonguldak'ımızı, yaşadığımız şehri, çocuklarımızın geleceğe olan kentimizi geri götürür. Cumhur İttifakı Hem Zonguldak'ta hem de biliyorsunuz Gazi Meclisimiz de güçlü. Onların desteğiyle iktidarın yani yürütmenin desteğiyle yerel yönetimleri uyumlu bir biçimde Zonguldak'ın hizmet alması adına çalışması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunun farkında. Milletimiz bunun farkında. Bizler duyuyoruz. Birtakım vaatler şu anda proje yok. Yapılacağız denilen bir şey yok. Yarışın içerisinde ama işte böyle algısal birtakım vaatler söz konusu. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki Zonguldak tamam. Söze ihtiyacı yok. İşe ihtiyacı var. Zonguldak'ımızın slogana ihtiyacı yok. Hizmete ihtiyacı var. Yapılan işlerin devam ettirilmesine ihtiyacı var. Yapılan kararlı ve iradeli kararların devam ettirilmesine ihtiyacı var. Her şeyi yapmak isteyebilirsiniz. Aklınızdan her şey geçebilir. Gönlünüzden her şey geçebilir. Düşünebilirsiniz. Proje çizdirebilirsiniz. Fakat yapmak irade işler. Yapmak cesaret ister güç, kuvvet ve destek ister. Eğer iradeniz yoksa ki geçtiğimiz on yıl içerisinde bu iradeyi gösteremediniz. Fevkani köprümüz var. Şu anda şehrimizin ne kadar büyüdüğünü herkese gösteren bir yer. Geçmişte denediniz o iradeyi gösteremeyiz. O cesareti gösteremediniz. Tarih cesurları yazacak. Tarih Ömer Selim Alan'ı yazacak. Tarih bu dönemde görev yapmış olan insanları yazacak. Bizden sonraki insanlar geçmişteki resimlere baktığında olumlu bir biçimde mutlaka ve mutlaka bu dönemin belediye başkanını anacak arkadaşlar. Bu cesaret isteyen, irade isteyen işte gerçek belediyecilikle Zonguldak adına bizler ileri diyoruz, geriye dönmek yok. Geçmişten tecrübe edinerek, ileri çok daha güzel planlamak istiyoruz. Bu yüzden de hemşerilerimizden yetki istiyoruz. Emanete emin ellere teslim etmişlerdi. Bunun devam ettirilmesini rica ediyoruz" dedi.

Toplantıda MHP İlçe Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanı da açıklamalarda bulunarak Cumhur İttifakı'nın Zonguldak'ta yerel seçimleri kazanacağını vurguladı. - ZONGULDAK