Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 3. kez göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 3. kez göreve başladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 3. kez göreve başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin Belediye Başkanı Nuri Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı. Tekin, halka hizmet etmek için çalışacağını belirtti.

03.04.2024 20:21  Güncelleme: 20:24
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Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 3'üncü için mazbatasını bugün Alaplı Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldı.

Başkan Tekin burada yaptığı kısa konuşmada, "Alaplı'yı birlikte güzelleşmeye devam edeceğiz" dedi. Bugüne kadar hiç siyasi ayrım yapmadığını anlatan Tekin, " 2014 yılında Allah bize Belediye Başkanlığını nasip etti. Ardından 2019 yılı ve 2024 yıllarında da siz değerli Alaplı halkının desteği ile bizlere 3. Kez Alaplı Belediye Başkanlığı görevini nasip etti. Biz bugüne kadar kimseyi siyasi görüşü yüzünden ayırmadan, kimseyi şu partili bu partili diye kayırmadan Alaplı'mıza hizmet etmek için çalıştık. Bundan sonra da sadece Alaplı'mıza hizmet etmek için çalışacağız' dedi.

Bugüne kadar her zaman Alaplı halkının yanında olduklarını ifade Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "Ben sadece seçimden seçime Alaplı halkının yanında olmadım. Her zaman Alaplı halkının yanında oldum. Bundan sonra da her zaman halkımın yanında olmaya devam edeceğim. İnşallah bugünden itibaren önümüzdeki 5 yılda Alaplı'mıza en iyi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Benim kimseye bir kırgınlığım yada kimseyle bir derdim yok. En başta söylediğim gibi benim tek derdim Alaplı, tek derdim Alaplı'ya hizmet etmek" şeklinde konuştu.

Tekin'in konuşmasının ardından dua edilerek, adak kesildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 3. kez göreve başladı - Son Dakika

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