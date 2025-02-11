Albayrak\'tan Yerel Yönetim Eleştirisi

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partisinin 8. Olağan Kongresi'nde göreve seçilen yönetim ve yürütme kurulu üyeleriyle birlikte kentte görevli basın mensuplarıyla buluştu.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Albayrak, AK Parti'nin yaklaşık 4 aydır taşradan merkeze doğru kapsamlı şekilde yapılan kongre süreçlerinden sonra yönetim ve yürütme kurullarıyla birlikte gazetecilerle bir araya gelmek istediklerini söyledi.

4 aydır ilçelerden başlamış oldukları süreci ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarının ardından süreci il başkanlıklarıyla sonlandırdıklarını kaydeden Albayrak, şöyle konut:

"Tabii ki güzel bir kadro oluşturduk. İyi bir kadro kurduk. İnşallah hem 2028 hem de 2029 sürecini hep beraber Eskişehir'de sürdüreceğiz, yöneteceğiz. Genç, güzel bir ekibiz. Güzel şeyler yapacağız. Biraz yenilik kattık. Sanayi ve ticaretten insanları aldık. Bu süreci dinamik ve heyecanlı bir şekilde yöneteceğimize inanıyoruz. Birlik beraberliğin olduğu yerde başarı vardır. Hem milletvekillerimiz hem bakanlarımız hem de MKYK üyelerimizle güzel bir süreci hep beraber yönetmiş olacağız."

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, Kurtuluş pazaryeri için belediyeye yapılan yer tahsisine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde birlikte yürüttükleri sürece dair Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"AK Parti olarak her zaman şehrin önünü açan bir yapıya sahip olduk. Geçmiş dönemlerde hep böyle tıkayan bir iktidar partisi varmış gibi bir algı yönetildi. Ondan dolayı da burada gelen taleplerin hepsini çözdük ve sonlandırdık. Odunpazarı Belediye Başkanının 'Bir belediye başkanı ile bir il başkanı Bakan'a gidemez' ifadelerini, kendisi yıllardan beri siyaset yapmış bir insan olarak baktığınız zaman şu var; aslında olayın muhatabı biz değiliz. Olayın muhatabı doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben olayı şöyle okudum; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına masanın altından bir parmak sallaması oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına masanın altından tehditvari bir uslübü oldu. 'Sen böyle bir hareket yapamazsın' dedi."

Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un 50 yıl önceki siyaseti devam ettirmenin çabasında olduğunu belirterek, "Biz bu şehirde uzlaşı dilini, iletişimi her zaman açık olarak ortaya koyacağımızı hem milletvekillerimiz hem de ben il başkanı olarak dile getirmek istiyorum. Artık onun o 'köhnemiş zihniyet' diyorum. Geri kalmış zihniyeti inşallah bu dönem hep beraber artık alacağız ve bir kenara atacağız. Bunu inşallah burada gördüğünüz arkadaşlarla beraber biz yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Nepotizmin zirvesine çıkmışsın"

Olası bir depreme karşı kentteki riskli 6 bin konutla ilgili atılması gereken adımların acilen gündeme alınması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"500 tane CHP'li oturmuş, sefayı sürüyorlar. 'Eskişehir'de biz hizmet yapıyoruz' diyorlar. Akrabanla doldurmuşsun. Nepotizmin zirvesine çıkmışsın. Adam bacanağına, kaynına, eniştesine iş yaptırabilir mi? Yaptıramaz, yaptıramıyorlar da. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde çalışan insan sayısı bugünkü toplamdaki rakam 9 bin. 6 bin kendinde, şirketlerle beraber 9 bin. Toplamına vurduğun zaman 13 bin. Ben bir de şunu soruyorum, bu 13 bin insan nerede?"

İl Başkanı olduktan sonra kentin üç önemli konusundan birinin kentsel dönüşüm olduğunu söylediğini hatırlatan Albayrak, "Deprem olduğu zaman, yıkıldığı zaman önemi yok. Öldükten sonra bir kıymeti yok ki. Heykeller kurtarmayacak. Heykeller gelip bizim orada elimizden tutmayacak. Sağlam binalar tutacak. Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının buraya bir vizyon koyması lazım." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen'in de birer konuşma yaptığı programda, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri de kendini tanıttı.