Aldatmaz, Kızılay Bartın\'ın Yeni Binasını Ziyaret Etti

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın'ı ziyaret ederek, yapımı süren yeni binayı gezdi.

Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte Türk Kzılayı'nın Millet Bahçesi içerisinde bulunan ve çalışmaların sürdüğü yeni binasını gezerek, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın'ı ziyaret etti. Yütk Kızılayı'nın 157. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle iyle gerçekleşen ziyarette Milletveki Aldatmaz ve İl Başkanı Arslan, kızılay yöneticileri tarafından kapıda karşılandı. Kızılay Başkanı Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ile birlkte Milletvekili Aldatmaz ve İl Başkanı Arslan'ı inşaası süren yeni binayı gezdirerek son durum ve eksikler hakkında bilgi verdi.

Milletveki Aldatmaz, eksiklerin de hızla tamamlanmasının için gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kızılay'ımızın kuruluşunun 157. yıldönümünü kutlamak ve yeni binanın son durumunu yerinde görmek istedik. Binanın inşaatına başlandığı günden itibaren çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her zaman yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Yalçın, Milletvekili Aldatmaz'ın bina inşasında ve Kızılay'ın diğer hizmetlerinde hep yanlarında gördüklerini ifade etti. - BARTIN