Ali Babacan'dan jelibon çıkışıyla alay konusu olan Melih Gökçek'i kızdıracak sözler: Kendi saçmalıklarına kendileri inanıyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayın programında sosyal medyada paylaşılan bir tweeti gerçek sanarak, " Adana'da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" ifadelerini kullanmıştı. Gökçek'in bu sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hakkında birçok espri yapılmıştı.

"BÜYÜK BİR JELİBON REZERVİ BULMUŞLAR"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, jelibon çıkışıyla gündem olan Melih Gökçek'i hedef aldı. Babacan, Gökçek'in sözlerine atıfta bulunarak "Her ay bir yerlerde ya doğal gaz buluyorlar ya petrol. Hatta geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA KÖTÜ DURUMA GÖTÜRÜYORLAR"

Sözlerini sürdüren "Babacan,Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler. 4 yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar. Her geçen gün Türkiye'yi daha kötü duruma götürüyorlar. Panik haliyle bütün tuşlara basıyorlar." şeklinde konuştu.