Ali Babacan: İttifak Kararı CHP\'ye Ait

13.03.2026 15:50
DEVA Genel Başkanı Babacan, CHP'nin ittifak kapısını kapattığını belirtti ve yerel konulara vurgu yaptı.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, DHA)-DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin, "CHP, partilere ittifakı kendisi kapattı. Bir gün eski modele dönmek isterlerse kendi verecekleri karardır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir programı kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur ile partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Ali Babacan, "İzmir'de kentin dokusunun mekanlarla beraber tek tek tarihe karışmasıyla ilgili ciddi bir kaygı var. Hala ayakta olan eserlerin korunması, restore edilmesi ve amacına uygun kullanılması önemli. Yerel konularla ilgili kararların yerel otoriteler tarafından verilmesi lazım. O ilde yaşayan vatandaşların iradesiyle şekillenmesi gerekir" dedi.

'DİPLOMASİDEN YANA OLMAK ZORUNDAYIZ'

Uluslararası alandaki gelişmelere de değinen Babacan, "İsrail'in başlattığı, ABD'nin katıldığı, İran'a yönelik operasyon uluslararası hukuka tamamen aykırıdır. İlk defa böyle uydurma bir gerekçeyle operasyon başlatıldı. Bu büyük bir yanlış. Operasyon başladığı ilk gün şiddetle kınadığımızı ifade ettik. Eğer bu operasyon geçici bir ateşkes ile sona ererse, bunun ekonomik ve güvenlikle ilgili etkilerinin geçici olacağını söyleyebiliriz. Aylarca devam ederse güvenlik kaygısını artıracağını ve bu yolla ekonominin olumsuz etkileneceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Petrol sevkiyatındaki, enerji hatlarındaki sıkıntılarla beraber enerji fiyatlarının ve tarım-gıda fiyatlarının artacağı bir döneme de girdiğimizi bilmemiz lazım. Biz Türkiye olarak her zaman diplomasiden yana olmak zorundayız. Tek bir sivilin, tek bir kadının, çocuğun bile zarar görmesi, yaralanması, hayatını kaybetmesi kabul edilecek bir şey değildir" diye konuştu.

'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, Yeni Trafik Kanunu kapsamında araçlarda fabrika çıkışı dışında yapılan birçok değişikliğin yasaklanmasıyla ilgili olarak, 'Trafikle ilgili kuralların güvenlikle, can emniyetiyle ilgili sebeplere dayalı olması lazım. Bu kuralların açık, şeffaf, detaylı olması lazım. Cezaların makul ama caydırıcı olması lazım. Çünkü bir kural var. Ama uymayana cezanın ne olduğunu söylemezseniz; o kuralın anlamı kalmaz. Cezayı bütçe için bir gelir kaynağı değil, hukuk devletinin gereği olarak tanımlamak lazım" diye konuştu.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT

Seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin konuşan Babacan, "CHP, partilere ittifakı kendisi kapattı. Bir gün eski modele dönmek isterlerse kendi verecekleri karardır. Biz 1,5 sene önce kongremizde stratejimizi açıkladık, 'Türkiye iki kutuplu siyasete hapsedilmeyecek kadar büyük bir ülke' dedik. Şu an hedefimiz; iktidarla da ana muhalefetle de mesafeli Türkiye'nin önüne güçlü ve iddialı tercih koymak. Bizimle aynı hedefi paylaşan siyasi partilerle iletişim içindeyiz" dedi.

'BELEDİYELER ŞEFFAF ÇALIŞMALI'

Babacan ayrıca "Belediyelere yapılan operasyonları usul olarak değerlendirdiğimizde siyasi olduğunu görüyoruz. Ancak esasi olarak konuyu bilmiyoruz. İşini düzgün yapanlar vardır ancak kötü işlere bulaşan da vardır. Bu durum açıklığa kavuşturulmalı. İddianameler hazırlanıyor, yayınlandığında hukukçu ve hesap bilen arkadaşlarımız bakıyor. Her ne kadar usul açısından yanlış görsek de esası konusunda, 'Belediye başkanları yüzde 100 suçsuzdur' diyemeyiz. Çünkü bilmiyoruz. Belediyeler şeffaf çalışmalı, her zaman hesap vermeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

