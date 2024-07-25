Ali Babacan, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepki Gösterdi

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sadece ABD için değil, insanlık için de kara bir gün. Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici. Bu görüntü, destekçilerinin peşini nesiller boyunca bırakmayacak. Ben, Filistinlileri ve insanlığı savunan protestoların yanındayım." ifadelerine yer verdi.