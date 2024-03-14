Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı

Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir programı kapsamında düzenlenen basın toplantısında belediye başkanı adaylarını tanıttı. Babacan, yerel seçimlerin iktidarı uyarmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sandıktan çıkacak sonucun milletin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerektiğini ifade etti.

14.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sandıktan çıkacak sonucun, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerekiyor." dedi.

İzmir programı kapsamında seçim otobüsüyle ilçe turları yapan Babacan, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, partisinin belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Babacan, buradaki konuşmasında, kentte 30 ilçenin tamamında aday çıkardıklarını, partilerinin İzmir'de güçlü bir şekilde teşkilatlandığını söyledi. Babacan, "Düzgün, ahlaki kurallara uygun bir belediyecilik ortaya koyduk. Belediye mevzuatı çok esnek ve her türlü yolsuzluğu kitabına uydurmak mümkün. Bunun için etik çerçeve koyarak temiz belediyecilik esasını Türkiye'ye bir iddia olarak ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin iktidarı uyarmak için önemli bir fırsat olduğunu savunan Babacan, "Sandık başına giderken unutmayın ki bu seçim sadece belediye başkanı seçmekten ibaret değil. Sandıktan çıkacak sonucun, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerekiyor. İktidarı değiştireceğimiz seçimde ise kırmızı kartı göstereceğiz ve Türkiye'de iktidar değişecek." diye konuştu.

Aday tespit ederken çok titiz bir çalışma yaptıklarını, İzmir'de adaylarının 9'unun kadın olduğunu dile getiren Babacan, "İzmir'de bir rekor sanırım. Büyükşehir adayımız ve 8 ilçe belediye adayımız kadın." dedi.

Babacan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serap Karaosmanoğlu ile bazı ilçe adaylarını tanıttığı toplantıya, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de katıldı.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır
    18:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
    18:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti AĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

  • Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam ediyor
    18:45 Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam ediyor

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Akşener, bir üniversite öğrencisinin eleştirilerine yanıt verdi.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 18:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement