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Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı - Son Dakika
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Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından istifa eden Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçerek TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı. Kasap, Bitmez'in sözünün bitmemesi gereken bir günde olduklarını belirtti ve onun son konuşmasını okudu.

Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu\'nda ilk konuşmasını yaptı
19.12.2023 - 17:49,
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve Saadet Partisi'ne geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı. Kasap, "Bu kürsüye çıkınca heyecanımı yenemiyorum, kalbim şu anda acıyor. Rahmetli Hasan Bitmez kardeşimizin sözünün bitmemesi gereken bir gündeyiz. Kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapıyor olacaktı" dedi.

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından vekil sayısı 19 olan Saadet TBMM grubunun düşmesi nedeniyle, bütçe görüşmeleriyle kısıtlı olmak kaydıyla partisinden istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti. Kasap, TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı. Kasap, "Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kürsüye çıkınca heyecanımı yenemiyorum, kalbim şu anda acıyor. Rahmetli Hasan Bitmez kardeşimizin sözünün bitmemesi gereken bir gündeyiz. Kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapıyor olacaktı" diye konuştu.

Saadet Partisi grubunun düşmemesi için bütçe görüşmelerinin sonuna kadar Saadet Partisi'ne geçtiklerini ve bu kararı demokratik bir sorumlulukla aldıklarını belirten Kasap, "Başta Saadet Partisi olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti ve tüm Filistin sevdalılarının başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Bu kürsü, muhalefet kürsüsü, kutsal bir kürsü. Bu sözün kesilmemesi için biz, grup olarak bir fedakarlıkta bulunduk. Bunu da her zaman yaparız. Bu kürsüde Hasan Bitmez'in konuşmasını istemediniz ama kimleri konuşturdunuz? İsrail Cumhurbaşkanı'nı konuşturdunuz. Ne demişti? 'TBMM'de İbranice konuştum' demişti. Bu birilerine ders olur mu? Aynı kürsüde ne olmuştu? Alkışlattırmıştınız. Kimi? İsrail Cumhurbaşkanını. Şimdi, bu kürsüde benim onun (Hasan Bitmez) ötesinde bir söz söylememe gerek yok. Hasan Bitmez kardeşimizin o günkü konuşmasını aynen okumak istiyorum" dedi. Kasap daha sonra, Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirmiş olduğu son konuşmasının tam metnini okudu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Kurulu'nda ilk konuşmasını yaptı - Son Dakika


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