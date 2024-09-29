Yavuz: Erdoğan'ın Çizgisinden Sapmam - Son Dakika
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Politika

Yavuz: Erdoğan'ın Çizgisinden Sapmam

Yavuz: Erdoğan\'ın Çizgisinden Sapmam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü.

29.09.2024 16:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." dedi.

Yavuz, Rize'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, hep milletin içinde olduklarını söyledi.

Milletin hizmetkarı olarak, "Millet, memleket meselelerinde bizim de katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin derdinde olduklarını dile getiren Yavuz, "Bütün Türkiye'nin bütün dertleriyle dertlenen, coğrafyanın derdiyle dertlenen, insanlığın derdiyle dertlenen o büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'ın var olduğu bir partide siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Öyle siyaset yapmak demenin de millete hizmetkarlık demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de bize birer kağıt dağıtsalardı, deselerdi ki '2024'lü yıllara giden süreçteki hayallerinizi not edin'. Sizi bilmem ama bugün geldiğimiz nokta benim hayallerimin çok ötesinde. Mesela o gün bana deselerdi ki başörtüsü sorunu çözülecek, Ayasofya açılacak. İHA'larda, SİHA'larda dünyanın en iyisi olacaksınız. Altay tankı gibi bir tankı Amerika'nın basını ballandıra ballandıra anlatmaya başlayacak. 15 Temmuz'da bu millet kafasını tankın altına uzatacak, bir lider gelecek, kefenini giyecek, milletin önüne geçecek, darbeci hainleri püskürtecek, terörü köşeye sıkıştıracak. 'Bana ne Amerika'dan, bana ne Avrupa'dan' diyecek, 'Onlar zaten bizim hayrımıza ne der, ne düşünür ki? Ben onlara değil, ben Rabb'imin ne dediğine bakarım, milletimin ne istediğine bakarım, yürürüm, giderim' diyecek bir lider başımızda bu kadar uzun süre kalacak. Ben bunları hayal edemezdim."

Bugün yaşananların, hayal sınırlarının çok ötesinde işler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Özgürlükler, insan hakları, ekonomi, ulaştırma ve enerjide böyle. Siz düşünebiliyor musunuz? Böyle bir lider geldi. Gabar'da petrole ulaştık, Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Kolay mı bunlar? Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden, biliyor musunuz? Benim hayal edemeyeceğim şeyleri, hayatım boyunca hiç çözülemeyecek diye düşündüğüm hususları bir bir çözdü. Yapılamayacak denilenler yapıldı, olmaz denilenler oldu." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "AK Parti dönemiyle birlikte, her şeye karşı CHP'ye rağmen büyük işler, büyük reformlar yapıldı, adeta sessiz bir devrim gerçekleşti. Türkiye'de siyaset normalleşti. Artık iktidar da olunur, muktedir de olunur noktasındayız. İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız, geçti bunlar. İktidar da olunur, muktedir de olunur, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir noktasındayız." diyerek sözlerini tamamladı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve Nurettin Alan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Giresun Milletvekili Ali Temür, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, MKYK üyeleri Cansın Yılmaz Yaşar, Erkan Güral ve Davut Coşkun Şiviloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yavuz: Erdoğan'ın Çizgisinden Sapmam - Son Dakika

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