Aliyev: Barıştan Daha İyi Bir Şey Yok
Aliyev: Barıştan Daha İyi Bir Şey Yok

11.03.2026 20:07
Cumhurbaşkanı Aliyev, barışın değerini vurgulayarak, Azerbaycan'ın Ermenistan ile iş birliğini artırdığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Barıştan daha iyi bir şey yoktur. Sadece savaşı yaşamış olanlar barışın değerini gerçekten anlayabilir. Bu nedenle, bizimki gibi ülkeler için birbirleriyle barışı kabul etmek önemlidir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Costa ve Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'la artık uzun vadeli bir barış ortamında yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Son yedi ay içerisinde Ermenistan'a daha fazla petrol ürünü tedarik etmeye başladık. Diğer ülkelerden topraklarımız üzerinden Ermenistan'a yüklerin transitine getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdık. Bu da güçlü siyasi irademizi bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

"Barıştan daha iyi bir şey yoktur"

ABD'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan belgelerin önemine değinen Aliyev, "Bazen bu tür belgeler bir süre yalnızca kağıt üzerinde kalabilir. Bizim durumumuzda ise 2023 yılının eylül ayında Ermenistan ile yaşanan son kanlı askeri çatışmadan 2025 yılının ağustos ayında sağlanan barışa kadar geçen dönem bana göre bu, her iki tarafın da siyasi irade ve barışa bağlılık göstermesi halinde milletlerin ve halkların barışabileceğinin en iyi göstergesidir. Barıştan daha iyi bir şey yoktur. Sadece savaşı yaşamış olanlar barışın değerini gerçekten anlayabilir. Bu nedenle, bizimki gibi ülkeler için birbirleriyle barışı kabul etmek önemlidir" dedi.

Barış sürecinin bölgedeki transit potansiyeline de olumlu etki sağladığını belirten Aliyev, "Daha sıkı bir iş birliğine yöneliyoruz, çünkü Avrupa kıtasına erişim için birçok ülkeyle iş birliği gereklidir transit ve bağlantı meseleleri önemlidir. Özellikle şimdi, Ermenistan ile ilk barış anlaşmasına ulaşıldıktan sonra Orta Koridor'un genişletilmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır ve bu da bizim iyimserliğimizi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Güney Gaz Koridoru sayesinde Azerbaycan bu süreçte belirleyici bir rol oynadı"

Azerbaycan'ın AB'nin temel ortaklarından biri olduğunu belirten Costa, "Son bir yıl içerisinde ülkeler ikili ilişkileri yoğunlaştırdı. Bugünkü görüşme özellikle güvenlik, enerji, dijital teknolojiler ve ulaşım alanlarında gelecekteki iş birliğine olan ortak bağlılığımızın bir kanıtıdır. Şu anda AB ile Azerbaycan arasında daha sıkı iş birliği için yeni bir çerçeve programı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Tarafların savunma ve enerji güvenliği alanlarında da iş birliğinin derinleştirilmesinin yollarını aradıklarını belirten Costa, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, enerji güvenliği ikili iş birliğimizin temel taşıdır. Dört yıl önce AB Konseyi gaz, petrol ve kömür tedarik kaynaklarını çeşitlendirme kararı aldı. Güney Gaz Koridoru sayesinde Azerbaycan bu süreçte belirleyici bir rol oynadı" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde elde edilen ilerlemenin takdiri hak ettiğini belirten Costa, "Ermenistan ile barış sürecindeki ilerleme tarihi bir önem taşımaktadır. Washington Anlaşmaları sizin diyalog ve uzlaşıya bağlılığınızı yansıtmaktadır. AB barış sürecini ve anlaşmaların uygulanmasını tamamen desteklemektedir. Biz anlıyoruz ki gerçek barış yalnızca kağıt üzerindeki siyasi anlaşmalar temelinde değil, aynı zamanda ekonomik ilişkiler, ticaret ve ortak refah yoluyla inşa edilir" dedi.

Azerbaycan'ın bölgesel rolünün bugün hiç olmadığı kadar önemli olduğunu ve İran ve Orta Doğu'daki askeri tırmanış fonunda ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Costa, "AB adına Azerbaycan ve halkı ile tam dayanışmamızı bir kez daha ifade etmeme izin verin. İran'ın yakın zamanda Nahçıvan Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıyı kesin bir şekilde kınıyoruz" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

