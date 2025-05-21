Aliyev Budapeşte'de TDT Zirvesi'nde - Son Dakika
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Politika

Aliyev Budapeşte'de TDT Zirvesi'nde

Aliyev Budapeşte\'de TDT Zirvesi\'nde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.

21.05.2025 12:05
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye dün gelmişti. Bugün ise zirveye katılmak zere Varkert Bazar'a gelen Cumhurbaşkanı Aliyev Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Zirvenin yaklaşık 2 saat sürmesi ve ardından imza ve ödül törenine geçilmesi bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

Orta Asya ve Avrasya'da siyasi ve ekonomik açıdan giderek daha fazla önem kazanan bir uluslararası kuruluş haline gelen TDT, ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu teşkilatta 2018'den bu yana Macaristan, 2021'den bu yana Türkmenistan, 2022'den bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "gözlemci ülke" statüsünde yer alıyor.

Macaristan'ın Türk devletleriyle ilişkileri güçleniyor

Macaristan'ın zirveye ev sahipliği yapması, teşkilatın tarihinde gözlemci statüsündeki bir ülkenin bu görevi üstlenmesi açısından bir ilki oluşturuyor. Macaristan basınında yer alan haberlerde, bu durum Macaristan'ın Türk devletleriyle olan stratejik ilişkilerinin güçlenmesiyle ilişkilendiriliyor.

Haberlerde ayrıca, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Çin'den Avrupa'ya demiryolu kanalıyla uzanan ticaret rotasının artık Rusya, Belarus ve Polonya'dan güneye kaydığını ve bu durumun Türk devletlerinin stratejik konumunu güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.

Macar şirketleri MVM ve Mol Group'un Azerbaycan'daki güçlü varlıkları, Macar petrol şirketi Mol tarafından Kazakistan'da gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz çıkarma operasyonları, Macaristan'ın en büyük ticari bankası OTP Group'un Özbekistan'daki en büyük bankalardan birini satın alması ve çeşitli alanlardaki bölgesel iş birliği projeleri, Macaristan'ın Türk devletleriyle olan güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak görülüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Macaristan'daki enerji fiyatlarının yüksek olmamasının, Azerbaycan doğal gazı sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Orban, Türk devletlerinin olmaması durumunun Macaristan vatandaşlarının enerjiye 2 veya 3 daha fazla fatura ödeyeceklerini ifade etti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Viktor Orban, İlham Aliyev, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Macaristan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

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