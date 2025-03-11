Alman Ordusunun Sorunları Raporda Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Alman Ordusunun Sorunları Raporda Açıklandı

Eva Högl, Alman ordusunun personel, teçhizat ve kışla sorunlarını raporla gündeme getirdi.

11.03.2025 16:57
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Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Eva Högl, ordunun personel sayısının ve teçhizatının yetersiz, kışlalarının bakımsız olduğunu açıkladı.

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Eva Högl, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında 2024 Silahlı Kuvvetler Raporu'nu açıkladı. Rapor, Alman ordusunun asker açığını, mühimmat eksikliğini ve kışlalarının bakımsız olduğunu ortaya koydu. Raporda Alman ordusunun asker sayısının yetersiz ve personelinin yaşlandığı olduğu ifade edildi. Personelin yaş ortalamasının 2019 yılında 32.4 iken, 2024 yılında 34'e yükseldiği vurgulandı. Raporda, 181 bin 174 aktif askeri bulunan Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2031 yılına kadar personel sayısının 203 bine çıkarılması hedefinden de çok uzakta olduğu tespitine yer verildi.

Teçhizat yetersiz

Raporda ayrıca Alman ordusunun teçhizatının yetersiz, kışlalarının bakımsız, altyapısının da zayıf olduğu kaydedildi. Askerlerin sadece yeterli miktarda koruyucu yelek ve miğferi olduğuna dikkat çekildi. Ordunun kullandığı altyapının yapılandırılması için en az 67 milyar Euro'ya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Avrupa ordusu tartışmalarının alevlendiği, savunma harcamalarının artırılmasının gündemde olduğu Almanya'da silahlı kuvvetlerin son durumuna ilişkin rapor ordunun yetersizliğini ortaya koydu.

Daha çok asker, daha iyi teçhizat, daha iyi kışla talebi

Eva Högl basın toplantısında kışlaların kötü durumda olduğunu belirtirken, mühimmat, yedek askeri malzeme ve büyük teçhizat eksikliğine vurgu yaptı. Högl, Almanya Savunma Bakanlığından daha çok asker, daha iyi teçhizat, daha iyi kışla talebinde bulundu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Alman Ordusunun Sorunları Raporda Açıklandı - Son Dakika

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