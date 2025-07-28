Almanya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

28.07.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Gazze'de insani durumu iyileştirmek ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çağrıda bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güvenlik Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, " İsrail, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu derhal kalıcı şekilde iyileştirmelidir. Gazze'de kapsamlı ve kısa vadeli olmayan bir ateşkes gereklidir" dedi.

Almanya'da Güvenlik Kabinesi, bugün öğleden sonra Başbakan Friedrich Merz başkanlığında toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Savunma Bakanı Boris Pistorius, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve ilgili birimlerden yetkililer katıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Merz, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumu ve atılabilecek adımları ele aldıklarını söyledi. Güvenlik Kabinesi'nde mutabakata varılan konulara değinen Merz, "Öncelikle İsrail, Gazze'deki feci insani durumu derhal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmelidir. İsrail, acı çeken sivil halka hızlı, güvenli ve yeterli insani ve tıbbi yardım sağlamalıdır. İsrail'in dün başlattığı önlemler, bu yönde atılmış önemli bir ilk adımdır. Bunları, oradaki insanlara yönelik daha ileri tedavi önlemleri hızla takip etmelidir. Ancak Gazze Şeridi'nden başka sınır dışı etmeler de yapılmamalıdır" dedi.

Başbakan Merz, "İkinci olarak Gazze'de kapsamlı ve sadece kısa vadeli olmayan bir ateşkes gereklidir. Bunun için Hamas sonuca giden yolu açmalıdır. İsrail hükümeti de bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı. Merz, toplantıda mutabakata varılan üçüncü konunun ise Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka bir adım atılmaması olduğunu kaydetti.

" Filistin'i tanıma iki devletli çözümün son adımlarından biri"

Merz, "Federal hükümet, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda şu anda bir karar vermiş değildir. Tanımayı, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için ilk adım olarak değil, muhtemelen son adımlardan biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumu ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirten Merz, önümüzdeki günlerde Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ortaklarının yanı sıra ABD ve bölgedeki Arap ülkeleriyle yakın koordinasyonu sürdüreceklerini tekrarladı.

Almanya'dan Gazze'ye hava köprüsü

Başbakan Merz, Güvenlik Kabinesi'nde Federal Hükümet tarafından Gazze'deki insani durumu iyileştirecek somut adımlara ilişkin de kararlar aldıklarını belirterek, "Alman hükümeti, Ürdün ile iş birliği içinde, insani yardım için Gazze üzerinde derhal bir hava köprüsü kuruyor. Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, gıda ve tıbbi malzeme için böyle bir hava köprüsü kurmaya hazır olan Fransa ve İngiltere ile yakın iş birliği içinde olacak" dedi.

Hava köprüsüyle gönderilecek yardımların Gazze halkı için çok küçük bir yardım olacağını bildiklerini kaydeden Merz, "Fransa ve İngiltere ile bölgedeki gelişmeleri, özellikle de ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve yeniden inşası konusunda görüş alışverişine devam edeceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Orta Doğu'ya gidecek

Bölgedeki ortaklar ile Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri olarak koordineli şekilde Gazze'nin yeniden inşa konferansının hazırlıklarına da odaklanacaklarını belirten Merz, "Bölgedeki yoğun diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Perşembe günü bölgeye gitmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini bildiren Merz, "Olayların ışığında tutumumuzu ve önlemlerimizi sürekli olarak güncelleyeceğiz. Hedefimiz tamamen açık. Gazze'deki sivil halkın insani acılarını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyoruz. Silahların derhal susmasını istiyoruz" dedi.

"İsrail'in yanındayız"

"İsrail'deki dostlarımızın huzur bulmasını ve kalıcı olarak güvenlik ve barış içinde yaşayabilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Merz, "İsrail'in yanındayız ve bu ülkenin yeniden huzur bulması ve barış ve özgürlük içinde yaşayabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ancak İsrail de katkıda bulunmalı ve ateşkes ve yeniden inşa konferansından sonraki durumu da düşünmelidir. Bölgedeki insanlar barış ve özgürlük içinde bir arada yaşama şansına sahip olmalıdır ve bu nedenle İsrail hükümeti de bunu mümkün kılmak için her şeyi yapmalıdır" dedi.

Merz, bir gazetecinin sorusu üzerine Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurması konusunu görüşmediklerini belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var

20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
09:37
Şaşkına çeviren olay Kulübüne haber vermeden Rusya’ya imza attı
Şaşkına çeviren olay! Kulübüne haber vermeden Rusya'ya imza attı
09:37
nlü komedyen İstanbul’da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 21:30:41. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.