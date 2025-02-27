Almanya'dan Öcalan'a Destek

Politika

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısını "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - BERLİN