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Almanya, Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını engellemeyecek - Son Dakika
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Almanya, Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını engellemeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde İsrail'e yaptığı ziyarette, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini açıkladı. Baerbock, Suudi Arabistan'ın İsrail'in güvenliğine katkı sağladığını ve bölgesel çatışma riskini önlemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Almanya, Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan\'a satışını engellemeyecek
08.01.2024 - 10:31,
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün akşam saatlerinde İsrail'e geldi. İsrail ile Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 4'üncü kez İsrail'i ziyaret eden Baerbock, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Israel Katz ile görüşecek.

İkili görüşmeler öncesi Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Baerbock, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini söyledi. Baerbock, "Suudi Arabistan, İsrail'in güvenliğine önemli bir katkı sağlıyor ve bölgesel çatışma riskini önlemeye yardımcı oluyor" dedi.

Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından İsrail'e atılan füzeleri durdurduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunun için minnettarız" ifadelerini kullandı. Baerbock ayrıca, Suudi Arabistan ile İsrail'in "normalleşme politikalarından vazgeçmediklerini" belirtti.

Almanya, 2018 yılında Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuştu. Eurofighter uçaklarını Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklaşa üretirken, ülkelerin her biri anlaşmaları veto etme yetkisine sahip. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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