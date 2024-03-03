Almanya Savunma Bakanı: Putin başarılı olamayacak - Son Dakika
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Politika

Almanya Savunma Bakanı: Putin başarılı olamayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus basınında yayınlanan görüşme kayıtlarının istikrarsızlık yaratmak amacıyla kullanıldığını belirterek, Putin'in başarılı olamayacağını umduğunu söyledi. Pistorius, olayla ilgili askeri soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Almanya'dan bir açıklama beklediklerini belirtti.

03.03.2024 23:44  Güncelleme: 23:46
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus basınında cuma günü yayınlanan Alman yetkililerin Ukrayna'ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor. Umuyorum ki Putin başarılı olamayacak" dedi.

Rus medyasının cuma günü Almanya'nın üst düzey askeri yetkililerinin Ukrayna'ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamasının ardından Almanya'dan yeni bir açıklama daha geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, "Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor" diyerek, Putin'in başarılı olamayacağını umduğunu söyledi. Yayınlanan kayıtların Putin'in yürüttüğü istihbarat savaşının bir parçası olduğunu belirten Pistorius, orduda başka bir sızıntının olduğundan haberdar olmadığını ifade etti. Pistorius, olayla ilgili herhangi bir karar vermek için askeri soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, "Almanya'dan bir açıklama bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası, Almanya'nın üst düzey askeri yetkililerinin Ukrayna'ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmesinin kayıtlarını yayınlamıştı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve gerekli tüm adımların atıldığı duyurulmuştu. Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ses kayıtlarının sızdırılmasının "çok ciddi" bir konu olduğunu söyleyerek, "Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya Savunma Bakanı: Putin başarılı olamayacak - Son Dakika

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