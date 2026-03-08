Almanya, Tahran Büyükelçiliği Personelini Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Tahran Büyükelçiliği Personelini Tahliye Etti

08.03.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin tahliye edildiğini duyurdu.

Almanya, İran savaşının birinci haftası geride kalırken dikkat çekici bir karar aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar sonrası artan tehdit durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin tahliye edildiği bildirildi. Bakanlık, "İran'ın başkenti Tahran'daki Alman büyükelçiliği personeli tehdit durumu nedeniyle geçici olarak yurt dışına güvenli bir yere nakledildi" açıklamasında bulundu.

Alman basını, Almanya'nın Tahran Büyükelçi Axel Dittmann'ın da diğer büyükelçilik personeli ile birlikte ülkeyi terk ettiğini ve tahliyenin karayolu ile Azerbaycan üzerinden gerçekleştiğini aktardı.

Almanya, Ocak ayında Tahran Büyükelçiliği'nde görevli personel sayısını azaltmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Almanya, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya, Tahran Büyükelçiliği Personelini Tahliye Etti - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 10:57:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya, Tahran Büyükelçiliği Personelini Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.