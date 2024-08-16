Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü - Son Dakika
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Politika

Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

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TBMM Genel Kurulu bugün Can Atalay oturumu için toplanırken gergin anlar yaşandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili vekiller arasında kavga çıkarken Şık'a ilk yumruk İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

16.08.2024 15:30
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Oturumun başında Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan tartışmaların ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi. Verilen ara sırasında AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı yumrukladı.

Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anında Ahmet Şık'a yumruk atan eski futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın daha önce TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin görüntüleri gündem oldu.

Alpay Özalan\'ın Ahmet Şık\'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

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Son Dakika Politika Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Erhan BOSTAN: ellerine sağlık 295 209 Yanıtla
  • Emin Erol: Alpay Özalan çocukluk arkadaşım beraber çok futbol oynadık şimdi bakıyorum eşkıya olmuş 231 217 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: TBMM ALPAY GİBİ ADAMLAR LAZIM HAD BİLDİRECEK 239 203 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan: futbolcuykende bir işe yaramiyordi 241 187 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: babam benim ellerin dert görmesin darısı diğerlerine 175 172 Yanıtla
  • Bir garip Ulema: Ellerin dert görmesin yiğidim aynı şekilde demlilerede boş geçme. 152 161 Yanıtla
  • Ali Kublay: Alpayi hiç sevmem ama elleri dert görmesin bizimde duygularımıza tercüman olmus 138 147 Yanıtla
  • taha albayrak: Ellerine saglik.Elleri dert gormesin 128 126 Yanıtla
  • Tazmanya: Beşiktaş'a Beşiktaşa ihanet eden fenere gidip fener forması öpen Alpay 96 80 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: iki Kürt çıktı meydane herbiri birbirinden mertane 23 63 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü - Son Dakika
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