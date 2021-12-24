Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi - Son Dakika

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; muhalefet temsilcilerinin çalışması 23 sayfadan oluşuyor. Üç temel bölüm halinde GPS önerisi bulunuyor.

Çalışmada ön plana çıkan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

İSTİKRARSIZ GENSORU YOK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kaldırılan denetim yollarından "gensoru", muhalefetin çalışmasında dikkat çeken bir ayrıntıyla yer alıyor. Getirilen "yapıcı güvensizlik oyu" düzenlemesi ile salt başbakanın değil, yeni Bakanlar Kurulu'nun oluşturulmasında da "uzlaşı" isteniyor. Buna göre, Meclis çoğunluk temelinde bir araya gelip hükümeti devirebilmek için yeni başbakan ile birlikte Bakanlar Kurulu üzerinde de "uzlaşı" sağlamak zorunda olacak. Hükümetler "kolay kurulacak ancak zor devrilecek". Böylece de istikrar sağlanacak.

YSK İKİYE AYRILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)"idari" ve "itiraz kurulu" olmak üzere ikiye ayrılacak. Böylece seçim dönemlerinde partilerden gelen itirazları karara bağlayan daire, idari karar alan daireden ayrılmış olacak.

MÜLAKATA "BÜYÜKELÇİ" KRİTERİ

Sözlü sınavlar kaldırılacak. Ana ilke yazılı sınav olacak. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın herhangi birini büyükelçi olarak ataması için sözlü sınav yapılmasına olanak tanınacak. Bu sınavın kayıt altına alınması zorunluluğu bulunacak. Sınava katılan kişi dava açtığında bakanlık kaydı davacıya vermek zorunda kalacak.

MASAK YENİDEN

Yolsuzlukla mücadelede, Yolsuzluğa Karşı Devletler Topluluğu'nun (GRECO) tavsiye kararlarıyla uyumlu hale getirilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yeniden yapılandırılacak. Kamu İhale Yasası da yeniden düzenlenecek.

SEKTÖRE GEÇİŞ YOK

EPDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar, şeffaf ve hesap verebilir olacak. Burada görev yapmış bir personelin, kurumdan ayrıldıktan sonra başka bir şirkette görev almasının önüne geçilecek. Örneğin, EPDK'de görevli bir personel, görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir enerji şirketinin başına geçemeyecek.