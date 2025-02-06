Altıntaş: Depremler için tedbir şart

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, depremlere ilişkin "Ne yaparsanız yapın, tedbir almak zorundasınız. Tedbiri, ilmin ve bilimin size gösterdiği yolla alacaksınız." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Depreme yönelik tedbirlere dikkati çeken Altıntaş, "Bu tür hallerde klasik olarak 'Allah'tan geldi, kader, alın yazısı, sabır, rahmet, şifa' gibi kelimeler göklerde uçuşmaktadır. Fakat bu kelimeler kendi başına gerekli şartlar ve gerekli tedbirler arkasına konulmadığı zaman herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Ne yaparsanız yapın, tedbir almak zorundasınız. Tedbiri, ilmin ve bilimin size gösterdiği yolla alacaksınız." diye konuştu.

DP'li Altıntaş, bölgedeki altyapının, okulların ve hastanelerin tamamlanması gerektiğini belirterek, "Böyle çok önemli bir bölgenin, fevkalade önemli şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bunları uzun zamana yaymak yerine, çok acil olmayan diğer bölgelerdeki devlet yatırımlarını durdurarak bir an evvel bu bölgelerin yarasını sarıp, bu insanları yeniden hayatla kucaklaştırmak lazımken, iki yılın sonunda hala daha 600 bin kişinin çadırda yaşamasının kabul edilebilir bir tarafı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.