Amasya'da Yeni Projeler İçin İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Amasya'da Yeni Projeler İçin İnceleme

Amasya\'da Yeni Projeler İçin İnceleme

AK Parti milletvekilleri Taşova'da yapılacak projeleri yerinde inceledi ve gelişimi vurguladı.

03.05.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya'nın Taşova ilçesinde yapılması planlanan projelerin alanlarında incelemelerde bulundu.

Yeni Gençlik Merkezi, Yeni İlçe Meydanı, Yeni Kapalı Spor Salonu ve Devlet Hastanesi ek binası projelerinin yapılması muhtemel alanlarını ve mevcut hallerini yerinde gözlemlendi. Milletvekilli İpek ve Çilez, Taşova'nın gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

"Neye ihtiyacımız varsa onu planlayıp alıyoruz"

Özellikle spor salonu konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini belirten Milletvekili İpek, "Kaymakamlık binası, okul ve jandarmanın bulunduğu meydan çok geniş bir alan. Bir kent merkezi. Ama insanların yararlanabileceği büyük bir park, bir yaşam merkezi, bir AVM, yine kaymakamlık binasının olduğu bazı şeyleri kendi aramızda şu anda bir ön konuşma aşamasındayız. Henüz herhangi bir durum yok. Orası neticede yıkılacak. Okul, kaymakamlık, jandarma yıkılacak. Orada geniş bir alan olacak. Bu işler önce yerinde tespitle başlıyor. Şu Yeşilırmak'ın kenarındaki taş dizimi de öyle başlamıştı. Şimdi buraya geniş bir millet bahçesi, AVM'lerin olduğu ön çalışmasını yapıyoruz. Spor salonuyla ilgili olarak bir sürü şey söylenmiş. Bunların hiç biri doğru değil. Biz gidiyoruz bakanımızla görüşüyoruz. Neye ihtiyacımız varsa onu planlayıp alıyoruz. İnşallah bunu yapmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu.

İnceleme gezisine Taşova Kaymakamı Salih Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, İl Özel İdaresi Sekreteri Erdin Acar ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Çilez, Haluk İpek, İnceleme, AK Parti, Politika, Ekonomi, Gençlik, Taşova, amasya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'da Yeni Projeler İçin İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:10:28. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Yeni Projeler İçin İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.