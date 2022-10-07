Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti" - Son Dakika
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Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti"

07.10.2022 14:39
Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti"

Amasya politika haberi: AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeye ilk çağrının Amasya'dan gittiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kıvılcımı şehzadeler şehri Amasya'mızdan çakılmıştır.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeye ilk çağrının Amasya'dan gittiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kıvılcımı şehzadeler şehri Amasya'mızdan çakılmıştır." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Amasya'nın tarihi önemini anlattı.

Amasya için "tarih sahnesinden hiç silinmeyen şehir" diye söz edildiğini dile getiren Karahocagil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tamimini Amasya'dan dünyaya ilan ettiğini, bu olayın rastgele gelişen bir durum olmadığını vurguladı.

Amasya'nın Anadolu'nun tam kalbi konumunda bir şehir olduğuna işaret eden Karahocagil, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kıvılcımı şehzadeler şehri Amasya'mızdan çakılmıştır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti" - Son Dakika
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