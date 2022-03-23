Anayasa Komisyonunda tartışma - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Komisyonunda tartışma

23.03.2022 18:19
Anayasa Komisyonunda tartışma

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonu Milletvekili Seçim Kanunu Teklifini görüşmek üzere toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı makamının seçimlerde propaganda sürecinde yasaklardan muaf tutulmasına ilişkin olarak, "Kişi, parti, devlet birleşmesinin sonuçları. Seçimlerde siyasi partiler yarışır. Devlet yarışır mı ya? Devlet taraf olur mu? Devleti taraf yapıyorsunuz. Bu devleti çürütmektir. Cumhurbaşkanı uçağı ile gidecek, valiler karşılayacak. Ne kadar etik, ne kadar eşitlikçi. Bu teklif yürürlüğe girerse siyaset tarihine kara leke olarak geçecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Mehmet Moğultay'ın Bakan olduğu dönemde "Ülkücüleri ve imam hatiplileri mi işe alacağız?" dediğini hatırlattı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "15 Temmuz'da hakimler Meclis'i bombaladı değil mi?" diyerek tepki göstermesi üzerine Yıldız, "Evladım benim adım Feti Yıldız, sesini yükseltme, terbiyeli ol" diye ayağa kalktı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Anayasa Komisyonunda tartışma - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Anayasa Komisyonunda tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement