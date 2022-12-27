AYM, CHP'li vekillerin başvurusu ve AK Parti ile MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisi iptal etti - Son Dakika
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AYM, CHP'li vekillerin başvurusu ve AK Parti ile MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisi iptal etti

27.12.2022 10:36

Anayasa Mahkemesi, CHP'li 134 milletvekilinin başvurusu sonucu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 23'üncü ek maddeyle tanınan bütçeye ödenek ekleme yetkisini AK Parti ve MHP'li tüm üyelerin oyuyla iptal etti.

22 Aralık 2021'de AK Parti'nin Meclis'e getirmesiyle yasalaşan 'Merkezi Bütçe Yönetim Kanun'una eklenen geçici 23'üncü maddeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi tanınmıştı. CHP'li 134 milletvekilinin AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda söz konusu yetki tüm üyelerin oyuyla iptal edildi.

EK MADDENİN AYM'YE AYKIRI OLDUĞU VURGULANDI

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan hükümde, ek 23'üncü maddenin "2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir" şeklindeki cümlesinin tümden AYM'ye aykırı olduğu vurgulandı.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

Maddenin, "İlgili kanunları gereğince genel bütçe geliri karşılığı yapılan eklemeleri bu tutardan düşürülür" şeklindeki hükmüyse AYM'nin kuruluşu ve yargılama usullerine aykırı olduğu için iptal edildi. Söz konusu madde başkan, başkanvekili ve üyelerin oy birliğiyle iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisini iptal etti
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM, CHP'li vekillerin başvurusu ve AK Parti ile MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisi iptal etti - Son Dakika


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