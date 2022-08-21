İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim - Son Dakika
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İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim

21.08.2022 17:20
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim

İYİ Parti cephesinden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin ilk yorum geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olup olmayacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

BUĞRA KAVUNCU CANLI YAYINA KATILDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ KONUŞULMASI NORMAL"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için konuşulmasının çok normal olduğunu dile getiren Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak adaylığını ilan etmediğini vurguladı. Kavuncu, "Kemal Bey hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Ama aday olacaksa da olmayacaksa da adaylık algısına müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ EN ÇOK DUYDUĞUMUZ İSİM"

Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair sahada en çok duyduğu ismi de açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."

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SON DAKİKA: İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim - Son Dakika
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