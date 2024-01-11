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Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, iki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammını konuştuğu öğrenildi.

11.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sona erdi. Görüşme bir saat sürdü. İki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammını konuştuğu öğrenildi.

ÖNCE BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan, saat 17:00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var

2 KONU ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammı konuştuğu öğrenildi. Görüşmede yerel seçimlere haftalar kalması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adaylık listelerine son halinin verilmesi ele alındı. Öte yandan seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları da istişare edildi.

Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
YORUMLAR (7)
  • osman şahin: İkiside 70 yaş üzeri sağlıklı karar veremezler Yanıtla 53 21
  • Oktay KUŞÇU: El ele tutuşup istifa edin de sizden kurtulalım. İstifa da biz hizmettir. Başarısız olan istifa etmeli! Yanıtla 21 14
  • Necati Kaya: Sağlıklıda değiller. Yanıtla 14 15
  • Mehmet Aydın: Demekki bu işlerde onay makamı Bahçeli Yanıtla 12 4
  • Ender Kervancıoğlu: Emekliye 10 bin lira yeter. Gençlere verin. Yanıtla 4 3
  • tolga karabulut: İki tane bunak Yanıtla 3 4
  • Ali Usda: Biz emeklilerin ülkesine bir kaç tane daha market ve fırın istiyoruz. Yanıtla 0 0

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