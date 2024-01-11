Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sona erdi. Görüşme bir saat sürdü. İki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammını konuştuğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan, saat 17:00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammı konuştuğu öğrenildi. Görüşmede yerel seçimlere haftalar kalması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adaylık listelerine son halinin verilmesi ele alındı. Öte yandan seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları da istişare edildi.
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