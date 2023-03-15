Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi

15.03.2023 10:18

Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. AK Parti ile görüşmeleri devam eden HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusunu, "Sayı pazarlığı yapmıyoruz" şeklinde cevaplamıştı. Ancak, Ankara kulislerinde ortaya atılan son iddiaya göre, HÜDA PAR'ın AK Parti'den 8 ilde kendi milletvekili adaylarının gösterilmesi talebinde bulunduğu söylendi.

Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen HÜDA PAR ile AK Parti'nin görüşmeleri devam ediyor. Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu aynı günün akşamında ise bir televizyon programına konuk oldu.

"BİZ SAYI PAZARLIĞI YAPMIYORUZ"

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna "Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil" yanıtını vermişti.

ANKARA'YI SARSAN HÜDA PAR İDDİASI

Ancak Ankara kulislerine düşen bir iddia kısa sürede gündem oldu. HÜDA PAR'ın AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinde 8 ilde seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği öne sürüldü.

"PRENSİP OLARAK BİR PROBLEM YOK"

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu talebin dile getirildiği iddia edilen toplantının ardından HÜDA PAR Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında "Hiç şüphesiz ittifak içinde olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin parti programı ve siyasi fikirleri var. Ama hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerime devam ettik. Önümüzdeki günlerde bu belli bir noktaya gelecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır. Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise, "Sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Tavrımızı açıkladık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda prensip olarak bir problem yok ama detaylarda bir netleşme yok" dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sürüyor AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sürüyor MHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı MHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı

Milletvekili, AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi - Son Dakika


Son Dakika
10:17 AK Parti'den sürpriz iddia: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yardımcısı olacak
10:10 Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi
10:03 AK Parti'den sürpriz seçim hamlesi! Masadaki iki isim: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli
09:53 Şanlıurfa sele teslim! Evler ve hastaneler sular altında kaldı, eğitim durdu
09:49 Kırmızı kart yiyen Belhanda'ya, Adana Demirspor'dan cep yakan ceza
09:45 Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap: Adaletli bulmuyorum
09:38 Sel, fırtına, sağanak yağış! Meteoroloji 7 ili uyardı, sarı ve turuncu alarm verdi
09:36 Trabzonspor maçında direkt kırmızı gören Belhanda'ya para cezası verildi
09:26 Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
09:07 Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 10:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement