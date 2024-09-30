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Ankara'da Okul Temizliği Krizi

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CHP'li Murat Emir, okullarda temizlik malzemesi ve personel eksikliğine dikkat çekti.

30.09.2024 15:27
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor. Milli Eğitim Bakanlığı bunu fark eder etmez, çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmaktan çekinmiyorlar ve bunu engellediler. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını ancak okullardaki temizliğin yeterli olmadığını belirterek, "CHP'li belediyeler elbette ki böyle bir soruna sessiz kalamazlardı ve her zaman olduğu gibi müdahale ettiler. Vatandaşın her zaman yanında olan, belediyenin bütün olanaklarını seferber edip dertlerini çözmeye çalışan belediyelerimiz bu sefer de 'Okulları siz temizleyemiyorsanız biz temizleriz. Biz yavrularımızı o kirli tuvaletlere mahkum etmeyiz' dediler. Bakın sonuçta okul müdürleri belediyeleri aradı. Ankara rakamını veriyorum; 925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor. Milli Eğitim Bakanlığı bunu fark eder etmez, çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmaktan çekinmiyorlar ve bunu engellediler. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Emir, Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı değerlendirerek, "Ayşe Ateş bugün de söyledi, 'Sinan Ateş'in katilleri yargılanmıyor.' Orada tetiği çeken 2 tane torbacı yargılanıyor; ama o tetikçiyi azmettiren, saklayan, koruyan ve talimatı gönderenler bu dosyanın dışındalar. 17 kişinin dosyaları ayrıldı. Onlarla ilgili yurt dışı çıkış yasağı dışında işlem yapılmadı" dedi.

Ankara\'da Okul Temizliği Krizi
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Murat Emir, Politika, Eğitim, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da Okul Temizliği Krizi - Son Dakika

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