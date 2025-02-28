Ankara'da Ramazan Boyunca 500'e Yakın Etkinlik Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara'da Ramazan Boyunca 500'e Yakın Etkinlik Düzenlenecek

Ankara\'da Ramazan Boyunca 500\'e Yakın Etkinlik Düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 50'ye yakın noktada toplam 500'ü aşkın etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikler, başkentlilere birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, manevi atmosferi dolu dolu yaşama fırsatı sunacak.

28.02.2025 17:39  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan boyunca 50'ye yakın noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenleyecek.

ABB, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle birlikte dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, Ramazan coşkusunu Başkentin dört bir yanına taşıyacak. Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Etimesgut, Beypazarı, Haymana, Keçiören gibi ilçelerin de yer aldığı toplam 50 noktada Ramazan'a özel 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan etkinliklerde her yaştan Başkentli, Ramazan'ın manevi iklimini yaşarken aynı zamanda kültürel ve sanatsal aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel olarak ilk kez hayata geçirilen 'Ankara İnanç Turu- Miras Rotası' ile her cuma günü 6 cami, 2 türbe ve 1 tapınak ziyaret edilecek.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde tasavvuf ve ney dinletileri

Ramazan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda iftar ile teravih namazı arasında tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilecek. Diğer günlerde ise 16.00-17.00 saatleri arasında ney dinletisi yapılacak.

'İnanç Turu-Miras Rotası' ile tarihe yolculuk başlıyor

Büyükşehir Belediyesi'nce 'Ankara İnanç Turu-Miras Rotası' da Ramazan'a özel olarak ilk kez hayata geçirilecek. Her hafta cuma günü düzenlenecek olan bu özel gezilerde Başkent'in tarihi ve kültürel mirası keşfedilecek. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, 6 cami, 2 türbe ve 1 tapınak ziyaret edilecek. Katılımcılar, kentin farklı inançlara ev sahipliği yapan kadim geçmişini yakından tanıma fırsatı bulurken, Ramazan'ın manevi atmosferini de derinden hissedecek.

Gençlik Parkı'nda Ramazan coşkusu

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu, Gençlik Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerle de her yaştan Başkentliye ulaşacak. Gençlik Parkı, Ramazan boyunca tiyatrolar, özel gösteriler, tasavvuf konserleri ve özel gün etkinlikleriyle vatandaşları ağırlayacak.

Ramazan coşkusunun kentin her köşesine taşınması için tüm ilçelerde Ramazan'a özel gösteriler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokallerinde seminerler, atölyeler, Hacivat-Karagöz gösterileri, Kur'an-ı Kerim okuma ve mukabele gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Genç Akademilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve söyleşiler

Genç Akademilerde de gençler Ramazan'ı dolu dolu yaşayacak. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler'de hizmete açılan Genç Akademiler, Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, iftar yemekleri ve alanında uzman kişilerle söyleşilere ev sahipliği yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da Ramazan Boyunca 500'e Yakın Etkinlik Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Ramazan Boyunca 500'e Yakın Etkinlik Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.