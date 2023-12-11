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Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok - Son Dakika
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Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok

Ankara'da 10 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir sokak köpeğini almaya çalışırken gerginlik yaşandı. Ekiplerin yanına gelerek tepki gösteren bir kadının ''Mansur Yavaş sana oy yok, oy yok bizden'' sözleri görüntülere damga vurdu.

11.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:14
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10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın başıboş köpeklerin saldırısına uğraması kamuoyunda infial yaratırken, bugün Ankara'da dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başıboş bir köpeği barınağa götürmeye çalıştığı dakikalarda olaya tepki gösteren bir kadının "Mansur Yavaş sana oy yok, oy yok bizden" diye bağırdığı duyuldu.

BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ TÜRKİYE'DE BİR NUMARALI GÜNDEM OLDU

Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, ardından Rize'de 12 yaşındaki E. B. sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaşanan bu iki olayın ardından başıboş sokak köpekleri meselesi birden tüm Türkiye'de konuşulmaya başladı.

Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok

MANSUR YAVAŞ: SAHİPSİZ HAYVAN OLMAZ

Konu siyasetin de gündemine taşınırken BBP lideri Mustafa Destici, çözüm önerisi olarak Atatürk'ün onayıyla yayımlanan 1932 tarihli genelgeyi anımsattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise hayvanseverlere sorumluluk almaları gerektiğini belirterek "Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz. Kısırlaştırmalara devam edeceğiz; ama bir yandan da mutlaka sokaktakileri barınaklara alıp orada misafir edeceğiz" demişti.

Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok

SOKAK KÖPEĞİ GÖTÜRÜLÜRKEN GERGİNLİK YAŞANDI

Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küpeli bir köpeği götürmeye çalıştığı görüldü. Ekiplerin yanına gelen kadınlardan biri "Pardon nereye götürüyorsunuz bu küpeli hayvanları? Usulsüz şekilde yakalama yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok

"MANSUR YAVAŞ SANA OY YOK BİZDEN"

Belediye personelinin "Geri getireceğiz" demesi üzerine kadın "Nereye götürüyorsunuz?" diye sormaya devam etti. Personel "rehabilitasyon" diye yanıt verdi. Gerginliğin arttığı anlarda kadın "Mansur Yavaş sana oy yok bizden" diye bağırdı.

Ankara\'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok
YORUMLAR (5)
  • mehmet akar: Haydi şimdi hayvanseverleri .sahiplenmeleri ve bakmaları için barınağa gitmelerini istiyoruz. Yanıtla 53 1
  • Nurhak Cemal: Mansur başkan tebrik ediyorum çok aklı başında bir karar almış bakmak köpekleri bakmak sevmek istiyen alıp evinde baksın ???????? Yanıtla 77 2
  • Cengiz Altıntaş: Bakmak isteyen gitsin barınaklarda beslesin. Yanıtla 81 2
  • Erdem Eriş: Aynen hayvanlar sokakta ve sogukta ac kalması daha mı mantıklı. Bence Sahipsiz hayvanlar barinaklarda beslenmeli. Barınaktan sahiplenmek isteyenlere de mama ve aşı konusunda destek olunmalı. Bu hayvanlar sokak köşelerinde soğukta yaşamaya mahkum edilmemeli diye düşünüyorum. Yanıtla 80 2
  • Zeki Cakmak: Toplanması iyi olur bakmak isteyen götürüp evinde baksın Yanıtla 139 3

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SON DAKİKA: Ankara'da sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki gösterdiler: Mansur Yavaş sana oy yok - Son Dakika
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