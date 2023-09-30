Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Ankara\'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Son Güncelleme: 30.09.2023 16:01

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı. Tutuklanan şüpheli ile serbest bırakılan şüpheli arasında bulunanlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

ANKARA'da liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Örgüte yönelik operasyonlarda bugüne kadar gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

Ankara genelinde 2016- 2023 yılları arasında faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın örgütüne üye 2 kişi daha gözaltına alındı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda firar olarak aranan Salih Samet Ö. ve Umutcan Y. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütün kontrolünde bulunan gece kulüplerinde ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin talimatıyla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih Samet Ö. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Umutcan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan, daha önce yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Bugüne kadar örgüte yönelik yapılan operasyonlarda aralarında Kaplan'ın da bulunduğu 36 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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