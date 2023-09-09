Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan\'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25\'e yükseldi
Son Güncelleme: 09.09.2023 18:20

Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e çıktı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

"Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan operasyon kapsamında ilk gün Bora Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı, Bora Füzesi, Ankara, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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