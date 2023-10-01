Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu

Son Güncelleme: 01.10.2023 12:01

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından şüpheli paketlerin kontrollü şekilde patlatılacağını duyurarak vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulundu. Emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine çıkan çatışmada teröristlerden biri kendini canlı bomba olarak imha etti, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Olay sonrası bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, çevredeki şüpheli paketlerin kontrollü şekilde patlatılacağını duyurdu.

"PANİĞE KAPILMAYIN"

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu - Son Dakika


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