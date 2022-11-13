Siyaset kulislerini sarsan iddia! Kılıçdaroğlu adaylık için o isme teklif götürdü

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği sorusu da yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ortaya atılan son iddia ise siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Latif Şimşek, tv100'de Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında söz konusu iddiaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU TEKLİF GÖTÜRDÜ"

Şimşek, " Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Sancar'la Amerika'da görüşmek istiyor ama Aziz Sancar buna sıcak bakmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında şu olduğu iddia ediliyor; 'Eğer kendisi Cumhurbaşkanı adayı olamayacaksa Aziz Sancar'a Cumhurbaşkanlığı teklifi götürülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi görüşemiyor ancak aracılarla… Aziz Sancar bu teklifi kesinlikle kabul etmemiş" dedi.

"HDP DE AZİZ SANCAR'A SICAK BAKIYOR"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Hatta konuşmadan önce Mithat Sancar'la görüşülmüş. Mithat Sancar ile Aziz Sancar'ın babası amca çocuklarıymış. Aralarında akrabalık bağları da var. Şöyle bir iddia da var; 'Eğer Aziz Sancar, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olursa, biz HDP olarak başka aday çıkarmayız' Bunu Mithat Sancar'ın da söylediği ifade ediliyor."